Nuova ondata di raid sull’Ucraina, black out a Kiev. il messaggio crudele dei russi: “Buon anno” Le forze russe hanno continuato gli attacchi missilistici nella notte su Kiev, causando danni alle infrastrutture elettriche e black out. Sui frammenti di un drone è stata trovata la scritta: “Buon anno”.

A cura di Annalisa Cangemi

Un nuova ondata di raid russi si è abbattuta su Kiev e sulle Regioni orientali dell'Ucraina. Diversi attacchi con droni sono stati sono stati effettuati nelle prime ore di oggi contro la capitale e nella parte orientale del Paese: sono state prese di mira le infrastrutture energetiche di Kiev.

Su Telegram il sindaco Vitaliy Klitschko, ha fatto sapere che "In città sono state dichiarate interruzioni d'emergenza di corrente. Alcune strutture per la fornitura di calore sono state scollegate dalla rete elettrica. L'acqua viene fornita in modo regolare".

"Impianti di infrastrutture energetiche sono stati danneggiati a causa dei raid notturni. Sono stati attuati blackout di emergenza in città. Quindi ci sono anche impianti di riscaldamento rimasti senza elettricità", ha affermato il sindaco. E sempre a Kiev, a causa dei bombardamenti, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito, e un edificio residenziale è stato danneggiato: lo ha reso noto l'amministrazione militare, come riporta Ukrinform.

L'amministrazione militare della città ha riferito nella notte che 20 obiettivi aerei sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina. Ma Kiev non è stato l'unico bersaglio notturno degli attacchi russi: esplosioni sono state segnalate anche in altre regioni. In particolare, le forze missilistiche aeronautiche e antiaeree hanno distrutto 6 UAV d'attacco di tipo Shahed e un missile guidato ad alta precisione Kh-59MK2 diretto in direzione della città di Dnipro sopra le regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, sempre secondo l'agenzia Unian.

Le forze della difesa aerea Ucraina hanno inoltre abbattuto 44 droni russi di produzione iraniana nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato su Facebook lo Stato maggiore ucraino, secondo cui le forze russe hanno lanciato un totale di 51 attacchi aerei contro obiettivi sull'intero territorio dell'Ucraina, e 55 bombardamenti con sistemi lanciarazzi multipli. Secondo lo Stato maggiore, le forze ucraine hanno lanciato a loro volta 13 attacchi contro i gruppi dei militari russi, eliminando in un giorno circa 690 soldati, otto carri armati e 12 veicoli corrazzati da combattimento.

I raid non si sono fermati nemmeno nella notte di Capodanno. I frammenti di uno dei droni intercettati sono stati recuperati dal capo della polizia della regione di Kiev, Andriv Nebvtov, di cui il Kyiv post ha pubblicato alcune foto: sui resti del drone è stata trovata la scritta "Buon Anno".