Nuova minaccia dalla Russia: “Useremo le armi nucleari per difendere i territori ucraini annessi” Dmitry Medvedev è tornato a minacciare l’uso del nucleare da parte della Russia: “Pronti a usarlo per le regioni annesse”, ha scritto su Telegram.

A cura di Ida Artiaco

"L'obiettivo dell'Ucraina di riconquistare tutti i territori che in precedenza le appartenevano" e che ora sono sotto il controllo russo (dopo i referendum di annessione) significa "una minaccia all'esistenza del nostro Stato e il crollo della Russia di oggi".

Arriva una nuova minaccia nucleare da Mosca, e ancora una volta ad avanzarla è il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che su Telegram ha scritto che tutto questo questo giustifica l'uso delle armi nucleari. Perché, ha spiegato, "ciò rappresenta una ragione diretta per l'applicazione della clausola 19 dei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare".

Ma chi è, si chiede Medvedev, che "pianifica un conflitto nucleare, fatemelo sapere? Che cos'è questa se non una diretta provocazione di una guerra mondiale con l'uso di armi nucleari?". Secondo il fedelissimo di Putin, "i Paesi occidentali stanno spingendo il mondo a una guerra globale. E solo la vittoria completa e definitiva della Russia è una garanzia contro il conflitto mondiale".

Non è la prima volta che Medvedev minaccia l'uso del nucleare. Già a fine settembre era intervenuto affermando che la Russia ha "il diritto di utilizzare armi nucleari se necessario, in base alla dottrina nucleare". Ad agosto aveva spiegato che "la Russia garantirà i suoi interessi nazionali con tutti i mezzi a sua disposizione". Ancora prima, a luglio, aveva affermato che "l’idea stessa di castigare un Paese che possiede il più grande arsenale nucleare del mondo è di per sé assurda. E questo potenzialmente crea una minaccia per l’esistenza dell’umanità".