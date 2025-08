Notte di terrore a Kiev, 27 morti e 159 feriti sotto i bombardamenti russi, anche bambini tra le vittime

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo devastante attacco aereo ha colpito Kiev la scorsa notte. La Russia ha lanciato oltre 300 droni e otto missili contro la capitale ucraina e altre regioni, in uno degli assalti più gravi delle ultime settimane: il bilancio, drammatico, è di almeno 27 morti – tra cui tre bambini – e 159 feriti, ma molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie delle loro case e le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. Il numero delle vittime, dunque, potrebbe aumentare nel corso della giornata.

Uno degli episodi più gravi è avvenuto nel distretto di Sviatoshynskyi, dove un missile ha colpito un edificio residenziale, provocando il crollo parziale della struttura. Tra i morti c'è anche la tenente di polizia Liliia Stepanchuk, in servizio a Kiev dal 2017. Il suo corpo è stato estratto dalle macerie durante le operazioni di salvataggio.

Anche i distretti di Solomianskyi, Holosiivskyi e Shevchenkivskyi sono stati pesantemente danneggiati. Solo a Solomianskyi si contano 101 edifici colpiti, tra cui una scuola e un complesso residenziale. In Shevchenkivskyi, l’esplosione ha infranto le finestre del reparto pediatrico di un ospedale, fortunatamente senza feriti. Le sirene d'allarme hanno iniziato a suonare intorno alle 3.20 del mattino, poi di nuovo alle 4.30. Poco dopo, altre esplosioni hanno scosso la capitale ucraina. La seconda ondata di missili ha causato ulteriori distruzioni e nuove vittime.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato immagini della devastazione e ha commentato: "Oggi, il mondo ha visto ancora una volta la risposta della Russia al nostro desiderio di pace, condiviso con gli Stati Uniti e l’Europa". In risposta all’attacco, il Comune di Kiev ha proclamato il lutto cittadino per oggi, 1° agosto. Le bandiere sugli edifici pubblici sono a mezz’asta, e tutti gli eventi di intrattenimento sono stati cancellati.

L'attacco russo delle scorse ore è avvenuto a pochi giorni dall’ultimatum lanciato da Trump. In un audio diffuso il 29 luglio dalla Casa Bianca, il presidente USA aveva detto di aver fissato in 10 giorni i termini per una tregua in Ucraina minacciando, in caso ciò non avvenisse, pesanti dazi e altri provvedimenti su Mosca e sui suoi alleati più diretti, a partire da Cina e India. Trump ha ammesso di non sapere se tali misure avranno effetto, aggiungendo: "Non so se influenzerà la Russia, perché lui (Putin) ovviamente vuole continuare la guerra".

Inizialmente, Trump aveva concesso alla Russia 50 giorni per accettare un accordo di pace, minacciando dazi fino al 100%. Il 28 luglio ha però dichiarato di non voler più aspettare. "Non ha senso aspettare. Ho concesso 50 giorni per generosità, ma non vediamo progressi". La scorsa notte Vladimir Putin ha chiarito ancora una volta che non intende tenere in considerazione gli avvertimenti della Casa Bianca.