“Non sparate, a rischio sicurezza del mondo”: le urla dalla centrale nucleare attaccata dai russi

A cura di Davide Falcioni

Le autorità ucraine hanno diramato un nuovo filmato girato all'interno della sala di controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande del Paese, conquistata ieri dalle forze armate russe dopo un combattimento ingaggiato contro quelle di Kiev: il video è stato realizzato nel "cuore operativo" della centrale, dove un sistema di amplificazione diffonde gli appelli ai militari di Mosca di cessare immediatamente le ostilità vista la delicatezza del sito e il rischio di incidenti: "Smettete di sparare a una struttura nucleare pericolosa. Smettete di sparare immediatamente! Minaccia la sicurezza del mondo intero!

La funzionalità degli organi vitali della centrale di Zaporizhzhia potrebbe essere interrotta. Sarà impossibile per noi ripristinarla. State mettendo in pericolo la sicurezza del mondo intero. Attenzione! Smettete di sparare a una struttura a rischio nucleare. Smettete di sparare a una struttura a rischio nucleare!"

Cosa è successo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Stando al report diramato ieri dai servizi di emergenza statali (SES) dell'Ucraina, l'incendio scoppiato venerdì notte nella centrale nucleare di Zaporizhzhia è iniziato in un edificio di addestramento all'esterno del complesso del reattore principale. "A partire dalle 05:20 (ora locale), le unità del servizio di emergenza statale hanno risposto all'incendio nell'edificio di addestramento della centrale nucleare di Zaporizhzhya", ha affermato SES in una dichiarazione su Telegram. Circa 40 vigili del fuoco e 10 unità hanno lavorato per domare le fiamme, che tuttavia non hanno provocato un aumento delle radiazioni. Insomma, il rischio di un disastro nucleare è stato smentito dall'Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica. "Non ci sono fughe radioattive", ha dichiarato il direttore dell'agenzia, che si è detta comunque "profondamente preoccupata" per la battaglia di Zaporizhzhia. Grossi ha riferito che “l’edificio dove è scoppiato l’incendio è vicinissimo all’impianto; l’incendio è stato domato”. Gli impianti di sicurezza dei sei reattori “non sono stati compromessi".

Le rassicurazioni dei tecnici ucraini: "Situazione sotto controllo"

Oltre all'Aiea questa mattina è stato il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia a fornire rassicurazioni: le radiazioni nella regione sembrano normali. "Attualmente, non sono stati rilevati cambiamenti nello stato delle radiazioni nella regione di Zaporizhzhia, i limiti delle radiazioni gamma rientrano nei limiti". L'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare ha anche affermato che la fornitura di riscaldamento e acqua calda nella città di Enerhodar, dove si trova l'impianto, è stata interrotta "a causa di un danno alla conduttura. Le riparazioni sono in corso, ma i lavori sono complicati da molteplici danni alla rete del riscaldamento", ha affermato l'organismo di regolamentazione.