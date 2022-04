Non solo Bucha, in Ucraina continua scoperta di orrori e fosse comuni dopo il ritiro dei russi In Ucraina si susseguono le scoperte di orrori e fosse comuni nelle cittadine a nord di Kiev dopo il ritiro delle truppe russe.

A cura di Antonio Palma

Non solo Bucha, diventata tristemente famosa come teatro di orribili violenze sui civili inermi da parte dell’esercito russo, in Ucraina si susseguono di giorno in giorno le scoperte di orrori e fosse comuni nelle cittadine a nord di Kiev dopo il ritiro delle truppe di Mosca. L’ultima drammatica scoperta in ordine di tempo è avvenuta nel villaggio di Buzova, pochi chilometri fuori Kiev, dove l’esercito ucraino ha rinvenuto una fossa comune con i corpi di civili uccisi dai soldati russi durante l’occupazione. Taras Didych, a capo della comunità di Dmytrivka che include Buzova e altri villaggi vicini, ha raccontato alla tv Ucraina che i corpi sono stati trovati in una buca nei pressi di una stazione di servizio ma il numero esatto delle vittime deve essere ancora accertato.

Continui bombardamenti di edifici civili in tutta l’Ucraina

Dopo i terribili fatti emersi a Bucha, ieri un’altra terribile scoperta era avvenuta a Makariv, un altro sobborgo della capitale ucraina poco più a ovest di Buzova dove sono stati trovati 132 cadaveri di civili torturati e uccisi dai russi. "Un nuovo, mostruoso crimine di guerra” secondo il Ministero della Difesa ucraino. Terribili ritrovamenti a cui vanno aggiunti i continui bombardamenti di edifici civili in tutta l’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. In un edificio distrutto nella città di Borodyanka, vicino a Kiev, ad esempio sono stati recuperati i corpi di 10 civili dalle macerie. Lo ha affermato il vice capo del servizio di emergenza ucraino nella regione di Kiev, Bogdan Danilyuk. In realtà l’intera città di Borodianka è stata ridotta a un cumulo di macerie e secondo alcune stime sarebbero centinaia le persone uccise sotto le macerie.

Mariupol, vista dal satellite

Kiev: "Rastrellamenti di civili a Mariupol"

La stessa sorte toccata a una trentina di nuclei urbani attorno a Kiev durante l’offensiva per cercare di conquistate la capitale ucraina. Rastrellamenti di civili ed esecuzioni sommarie vengono segnalate anche in diverse città ucraina occupate ora dai russi, nell’est e nel sud del Paese. Le vecchie autorità di Mariupol, ad esempio hanno denunciato che i militari russi hanno organizzato una "operazione di pulizia”, starebbero cercando presunti "nazisti", uccidendo persone anche con l'appoggio di omini delle milizie della regione separatista di Donetsk. Veri e propri crimini di guerra anche secondo il Regno Unito.

Londra: "Russi hanno usato civili come scudi umani"

“Dopo il ritiro russo dalla parte settentrionale dell’Ucraina sono emerse prove di come siano stati presi di mira in modo sproporzionato i civili” afferma infatti il ministero della Difesa britannico, che cita i rapporti di intelligence e fa “riferimento a presenza di fosse comuni, uso di ostaggi come scudi umani e impiego di mine sulle infrastrutture civili". Il rapporto rileva inoltre che "le forze russe continuano a usare ordigni esplosivi improvvisati per provocare vittime, abbassare il morale e limitare la libertà di movimento degli ucraini. Le forze russe continuano anche ad attaccare obiettivi infrastrutturali con un alto rischio di danni collaterali ai civili” come accaduto con un serbatoio di acido nitrico a Rubizhne".