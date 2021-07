No vax muore a 34 anni. Due settimane fa si era aggravato: “Dovevo fare il vaccino, ho sbagliato” Matthew Keenan, allenatore di calcio inglese, deceduto al Bradford Infirmary in Regno Unito, dopo due settimane di terapia intensiva. L’uomo era contrario al vaccino anti Coronavirus, ma dopo essersi ammalato è stato costretto a ricredersi. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

A cura di Biagio Chiariello

Era contrario al vaccino contro il Covid, ma quando si è trovato in punto di morte su un letto di ospedale, Matthew Keenan, 34enne inglese, ha ammesso di voler "tornare indietro nel tempo" per potersi fare inoculare una dose del siero anti Coronavirus. Due settimane fa un'infermiera del reparto malati polmonari della Bradford Infirmary di Bradford in Regno Unito, Leanne Cheyne, aveva raccontato la sua storia sui social. Ieri purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo due settimane di terapia intensiva Matthew è morto per una complicazione legata al Covid.

Cheyne aveva raccontato nel post che i "pazienti più gravi non sono vaccinati e hanno tutti meno di 40 anni". Dunque un appello a "mettere in salvo la vita di tutti aderendo alla campagna vaccinale". Il signor Keenan era risultato positivo lo scorso 2 luglio e prima di aggravarsi aveva descritto la malattia come un "come un forte impatto con un camion". "Sento oltretutto che sta peggiorando. Il Covid è reale", così aveva scritto Matthew. Ieri infine è arrivato il decesso.

Billy Brown, amico oltre 20 anni di Matthew, lo ha voluto ricordare: "Oggi il mondo ha perso l'uomo più gentile di sempre". "Keenan era un papà devoto, un amico fantastico e un allenatore imbattibile", ha continuato Brown. "Era il ragazzo più simpatico che abbia mai incontrato. Aveva il cuore più grande di tutti e trattava sempre il prossimo come se fosse la sua famiglia. A molte persone mancherà" ha aggiunto.

Il 34enne era allenatore di calcio e la notizia del decesso è stata commentata anche da un portavoce della Bradford Sunday Alliance Football League che ha dichiarato: "È stato uno shock questa mattina, quando mi sono svegliato e ho appreso devastante notizia della morte di Matthew Keenan. Un ragazzo davvero in gamba che se n'è andato troppo presto. Il mio cuore adesso è con tutta la sua famiglia in questo triste momento".