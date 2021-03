La marijuana è stata "decriminalizzata" a New York due anni fa, ma chi è sorpreso a fumarla in pubblico rischia una multa salata. Acquistarla o venderla, poi, è a rischio denuncia. Fino a oggi 26 marzo, la marijuana era legale per soli scopi medici, ma le cose stanno per cambiare: i legislatori dello Stato di New York hanno trovato un modo per sdoganare anche quella ricreativa. Si apre in questo modo la porta di un'industria da 4,2 miliardi di dollari, capace di creare migliaia di posti di lavoro. Una mossa economica mirata, ma anche politica, con lo stop all'arresto degli spacciatori. L'accordo consentirà la consegna a domicilio della sostanza stupefacente e la nascita di locali dove poterne consumare, senza però poter bere alcool. Chiunque potrà coltivare in casa o in terrazza fino a sei piante per uso personale, ma per le nuove regole bisognerà aspettare almeno un anno. Se il piano sarà definitivamente approvato come da programma, la vendita di marijuana legale partirà nel 2022.

Serve tempo perché è intenzione delle autorità americane studiare con attenzione le regole di un mercato che sta per espandersi incredibilmente. Si studia quindi tutto nei minimi particolari per assicurare controlli dalla coltivazione fino alla vendita. Si parla anche di tasse da applicare: 19% sulla vendita al dettaglio, equivalente a circa 350 milioni di entrate per il sistema americano. La proposta è poi quella di usare i proventi fiscali di questo nuovo mercato nella riqualificazione di quartieri e aree periferiche, spesso abitati da minoranze prese di mira per la vendita delle droghe leggere e costrette in carcere a causa della povertà. Una sorta di ammenda per quanto successo in questi anni. Nel frattempo, New York lavora a un progetto che possa essere di ispirazione nazionale per la legalizzazione delle droghe leggere, rese libere soltanto a scopo medico e in poche ristrettissime forme