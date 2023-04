New Mexico, poliziotti sbagliano abitazione durante un intervento e uccidono 52enne estraneo ai fatti A New Mexico le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione sbagliata e hanno ucciso un uomo di 52 anni estraneo ai fatti. La Cnn ha chiesto la diffusione del filmato registrato dalla bodycam di un agente.

A cura di Gabriella Mazzeo

La polizia di New Mexico ha ucciso un uomo innocente dopo essere intervenuta per un caso di violenza domestica. Le forze dell'ordine, secondo quanto riporta la CNN, si sono recate nell'abitazione sbagliata nella serata di mercoledì e hanno ucciso Robert Dotson, uomo di 52 anni. Gli agenti, che avrebbero dovuto intervenire nella casa che si trovava dal lato opposto della strada, hanno però registrato l'indirizzo sbagliato e si sono avvicinati per errore al 5305 di Valley View Avenue.

Dopo aver bussato più volte alla porta dell'appartamento, la pattuglia intervenuta ha chiesto alla centrale di contattare la persona che aveva lanciato l'allarme per chiederle di presentarsi sull'uscio. A quel punto, Dotson ha aperto la porta stringendo fra le mani una pistola e l'agente ha sparato, uccidendo il 52enne sul colpo.

La scena sarebbe stata ripresa anche dalla bodycam dei poliziotti intervenuti. Non è chiaro quanti fossero gli agenti sulla scena del delitto al momento della sparatoria. La Cnn ha chiesto la diffusione del filmato della bodycam dell'agente coinvolto in prima persona. Secondo le autorità, il video dovrebbe essere rilasciato entro 7 giorni.

Leggi anche Proteste in Israele, sospesa la riforma della giustizia di Netanyahu

La morte di Dotson è il secondo caso di errore fatale da parte delle forze dell'ordine in poche settimane. Un caso analogo si è verificato a Boston, dove la polizia ha fatto irruzione in una stanza d'albergo per un arresto. Gli agenti hanno però di fatto fermato un dipendente della Delta Air Lines del tutto estraneo ai fatti. Le forze dell'ordine hanno poi spiegato quanto successo, sottolineando di aver ricevuto "informazioni sbagliate".

Un errore simile si è verificato a dicembre 2021 a Chicago, quando Anjanette Young, infermiera in una clinica privata, ha visto la polizia fare irruzione nella sua abitazione. La donna è stata ammanettata e interrogata dalle autorità. Sconvolta ha dovuto spiegare che gli agenti avevano sbagliato indirizzo. Ora il consiglio comunale ha dovuto risarcirla con quasi 3 milioni di dollari.