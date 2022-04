Neonato di 3 mesi rapito da sconosciuto mentre la nonna scarica la spesa dall’auto I poliziotti hanno detto che il piccolo Brandon è stato lasciato solo per non più di un paio di minuti. In quel breve lasso di tempo qualcuno lo ha preso e portato via.

Sono ore di ansia e apprensione a San Jose, in California, per le sorti di un neonato rapito e portato via mentre la nonna scaricava la vettura dopo aver fatto la spesa. La terribile sequenza lunedì intorno all’ora di pranzo quando uno sconosciuto ha portato via il piccolo Brandon Cuellar, un bimbo di appena 3 mesi che veniva accudito dalla nonna mentre la mamma era al lavoro. Secondo quanto ricostruito finora, la donna era appena tornata dal fare la spesa e aveva messo il bambino in casa prima di svuotare il bagagliaio dell’auto. Poco dopo, però, qualcuno, che forse aveva notato la scena, si è introdotto in casa e ha portato via il bimbo.

Il rapitore è entrato nella casa di Elm Street intorno alle 13 di lunedì e se ne è andato tranquillamente con il bambino sdraiato nell’Ovetto auto, come si vede in un filmato di una telecamera di un’altra abitazione lungo lo stesso viale che la polizia ha diffuso online per cercare di avere qualche segnalazione sull’uomo. Pubblicando un breve filmato che mostra il sospetto che cammina lungo il marciapiede con in mano il seggiolino coperto da un telo bianco bianca, la polizia ha spiegato che la famiglia non riconosce l’uomo. Gli inquirenti hanno spiegato che l’unica a prendersi cura del piccolo in quelle ore era la nonna perché il padre del neonato è in carcere e la madre è al lavoro ma la signora lo ha lasciato da solo per pochissimi istanti.

I poliziotti hanno detto che il bambino è stato lasciato solo per non più di un paio di minuti. "In quel breve lasso di tempo, qualcuno è entrato nell'appartamento… ed è uscito con il bambino", ha detto il portavoce della polizia locale in una conferenza stampa lunedì. Secondo la polizia, la nonna non ha visto l'uomo entrare nell'appartamento né uscire con il bambino. "Oggi qualcuno va in giro con un bambino di 3 mesi che prima non aveva. Se lo vedete per favore segnalatelo” è l’appello degli inquirenti.