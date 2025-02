Nei sondaggi in Germania cresce ultradestra di Afd dopo il flop di Merz sui migranti: bene anche Scholz

video suggerito

A cura di Giulia Casula

La polemica sulla legge contro i migranti proposta dal leader della Cdu Friedrich Merz, respinta dal Parlamento tedesco nonostante l'appoggio dell'ultradestra, hanno spinto nei sondaggi sia AfD che il Partito Socialdemocratico Tedesco (Spd) guidato da Olaf Scholz. È quanto emerge dal sondaggio Opinion Trend realizzato dall'istituto Insa per il quotidiano Bild am Sonntag.

Nel dettaglio, il partito di estrema destra AfD ha guadagnato un punto percentuale, salendo così al 22%. In vista del voto del 23 febbraio, il partito guidato da Alice Weidel e di ispirazione neonazista si conferma secondo nei consensi, seguito dai socialisti di Scholz che recuperano un punto rispetto alla settimana precedente e raccolgono il 17%.

In prima posizione si trova stabile l'alleanza dei conservatori, formata dall'Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e dall'Unione Cristiano-Sociale (Csu). La coalizione capitanata dal candidato cancelliere Friedrich Merz non ha subito variazioni nell'ultima settimana, ma è rimasta ferma al 30%.

Per il momento dunque, il centrodestra di Merz resta il favorito nei sondaggi, ma il passo falso degli scorsi giorni ha avvantaggiato i suoi avversari. L'intesa con l'estrema destra infatti, non è bastata a far passare la proposta di legge anti-migranti al Bundestag, che l'ha bocciata grazie alla retromarcia di alcuni parlamentari della Cdu. Un risultato che ha indebolito Merz, promotore del disegno di legge e già al centro delle polemiche per la collaborazione con AfD attorno alla mozione per blindare i confini della Germania, approvata pochi giorni prima.

A poco sono valse le rassicurazioni del leader di centrodestra che ha scongiurato l'ipotesi di un accordo con l'estrema destra per raggiungere la maggioranza in caso di vittoria. Nel weekend infatti, migliaia di persone sono scese in piazza a Berlino e in altre città tedesche per protestare contro la rottura del cordone sanitario, che fino a questo momento aveva consentito di arginare l'avanzata dell'estrema destra nel Paese, dove i fermenti nostalgici nei confronti del Terzo Reich – come quelli emersi tra le fila di AfD – sono vissuti con enorme apprensione.

Per quanto riguarda gli altri partiti, dopo Cdu-Csu, AfD e Spd si trovano i Verdi, che rimangono stabili al 12%. Il partito populista di sinistra di Sahra Wagenknecht (Bsw) invece, scende dal 7% al 6% ed è seguita dal Partito della Libertà (Fdp) e dal Partito della Sinistra, entrambi al 4%. Sempre secondo il sondaggio inoltre, una possibile coalizione tra conservatori e socialisti potrebbe ottenere la maggioranza al Bundestag, mentre un'asse con i Verdi non riuscirebbe a raggiungere i numeri per governare.