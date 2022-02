Negli Usa l’Esercito allontana e congeda i soldati non vaccinati contro il Covid: tremila a rischio I soldati Usa non vaccinati contro il Covid saranno allontanati e potenzialmente congedati. La segretaria Wormuth: “Rappresentano un rischio per le forze armate e ne mettono a repentaglio la prontezza”. Lettere di richiamo inviate già a tremila soldati.

Stretta dell'esercito Usa nei confronti di coloro i quali non si sono vaccinati contro il Covid. "I soldati non vaccinati rappresentano un rischio per le forze armate e ne mettono a repentaglio la prontezza", ha spiegato la segretaria dell'Us Army Christine Wormuth annunciando che da mercoledì si inizierà ad allontanare e potenzialmente a congedare i soldati che si rifiutano di ricevere il vaccino e che non hanno una richiesta di esenzione ancora pendente o che è stata accettata. "La prontezza dell'esercito dipende dai soldati che sono preparati ad addestrare, schierare, combattere e vincere le guerre della nostra nazione", quindi non possono assolutamente essere un pericolo per gli altri ha aggiunto Wormuth.

L'ordine si applica ai soldati regolari dell'esercito, ai riservisti in servizio attivo e ai cadetti a meno che non abbiano ottenuto (o siano in attesa) un'esenzione. Così anche l'esercito si allinea alla posizione del Pentagono secondo cui la scelta di rimanere non vaccinati è una violazione di un ordine legale del Segretario alla Difesa Lloyd Austin che ha reso obbligatorio il vaccino per tutti i membri del servizio nell'agosto 2021, fissando come data ultima per le inoculazioni il 15 dicembre. Secondo le ultime stime, potrebbero essere congedati più di tremila soldati, a cui l'Esercito ha già inviato richiami scritti. L’Esercito stesso aveva 482.000 dipendenti in servizio attivo alla fine del 2021. Al 26 gennaio, sei ufficiali di alto rango, inclusi due comandanti di battaglione, sono stati rimossi dai loro incarichi per essersi rifiutati di vaccinarsi, ma oltre il 96% dei soldati in servizio attivo avevano già completato il ciclo di vaccinazione.

Anche la Marina ha annunciato l’espulsione dei militari che rifiutano la vaccinazione: sono 8mila attualmente i non vaccinati nella US Navy, 118 sono stati già mandati a casa mentre 300 persone sono state congedate dai Marines. Finora, secondo il Pentagono, il 97% degli 1,4 milioni di coscritti hanno ricevuto almeno una dose del vaccino.