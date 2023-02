Naufragio nel Mediterraneo, 73 migranti “presumibilmente morti” al largo della Libia Almeno undici i corpi recuperati e decine di dispersi in un naufragio al largo della Libia. Lo dice l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Sarebbero almeno 73 le vittime di un naufragio al largo della Libia. A comunicare l’ennesima tragedia del mare è il portavoce dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni, Flavio di Giacomo. Finora sono 11 i corpi recuperati dalla Mezzaluna rossa libica e dalla polizia locale, 62 persone invece restano disperse.

Solo in sette, sopravvissuti al naufragio, sono stati portati in ospedale. Sette persone che son riuscite a tornare a terra in condizioni "estremamente disastrose", spiega l'Oim Libia. I corpi della vittime – dieci uomini e una donna – sono stati trascinati dalle onde nella spiaggia di Qasr Al-Akyar.

Il barcone con circa 80 persone a bordo sarebbe partito dal villaggio di Qasr al-Khayar, 80 chilometri a est della capitale Tripoli, diretto verso le coste europee. Il naufragio risale a martedì e rappresenta l'ultima tragedia nel Mediterraneo centrale. Una tragedia che ha portato il bilancio delle vittime su questa rotta a almeno 130 migranti solo quest'anno.

Leggi anche Barca si rovescia nel lago: almeno 10 bambini tra i 7 e i 14 anni morti nel naufragio in Pakistan

La Libia rappresenta la principale piattaforma di partenza dei migranti irregolari che tentano di raggiungere le coste europee attraverso la pericolosa rotta del Mediterraneo centrale: poco più della metà degli oltre 100mila migranti sbarcati in Italia via mare nel 2022 è partito dalle coste di Tripolitania e Cirenaica.

Secondo il Missing Migrants Project di Oim, nel 2022 sono stati registrati più di 1.450 morti o dispersi lungo la rotta del Mediterraneo centrale: sono più di 17.000 dal 2014 a oggi.

L'ong Caminando Fronteras, specializzata in migrazioni nel Mediterraneo occidentale e lungo la rotta Nordafrica-Canarie, ha denunciato oggi che 70 persone, tra cui 12 minori, risultano disperse in due tragedie del mare nell'Atlantico. "Si tratta di 34 vittime nel caso di un'imbarcazione e di 36 di un'altra", così la portavoce di Caminando Fronteras Helena Maleno all'Ansa.