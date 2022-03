Naufragio al largo del Marocco: almeno 44 migranti morti, tra loro anche due neonati Almeno 44 migranti, fra cui 3 donne e 2 neonati, hanno perso la vita in un naufragio al largo del Marocco, precisamente di Tarfaya, secondo l’Ong spagnola ‘Caminando Fronteras’.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

All'inizio di quest'anno il collettivo “Caminando Fronteras” ha presentato i dati elaborati nel corso del monitoraggio della frontiera realizzato durante il 2021, anno in cui sono state calcolate fino a 4.404 vittime nella frontiera euro-africana occidentale. Dalle informazioni raccolte ed elaborate dall’organizzazione e grazie all’attività di Osservatorio dei Diritti nelle Frontiere svolta risulta che 83 imbarcazioni sono scomparse con tutte le persone a bordo, tra le 4.404 vittime accertate, 4.175 sono morte attraversando la frontiera e 229 sono scomparse, 628 donne e 205 bambini e bambine hanno perso la vita nel corso dello scorso anno e il 94.80% delle vittime ancora non sono state identificate. Rispetto al 2020, le morti sono aumentate del 102.95%.

Le vie di accesso per la Spagna vengono suddivise in quattro rotte diverse: la rotta delle Canarie, la rotta di Alboran, la rotta algerina e la rotta dello Stretto; a causa della sua pericolosità, la rotta canaria continua a essere quella che causa più morti. Nei 124 naufragi accertati dal collettivo, solo in questa rotta sono state calcolate fino a 4.016 vittime. Per quanto concerne la rotta algerina, malgrado la costante difficoltà nel monitoraggio delle imbarcazioni (e delle tragedie) che la caratterizza, si è riusciti a calcolare fino a 191 vittime in 19 naufragi. Per quanto riguarda la rotta dello stretto e la rotta di Alboran, i dati non sono meno preoccupanti, presentando rispettivamente 102 e 95 vittime, in un totale di 27 naufragi (17 nello stretto e 10 ad Alboran).