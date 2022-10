Mosca: “Kiev vuole usare una ‘bomba sporca’ per coinvolgere gli Usa e la NATO nella guerra” Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Russia presso l’Onu, l’Ucraina intenderebbe utilizzare una “bomba sporca” per trascinare nella guerra NATO e Stati Uniti.

L’Ucraina intende organizzare un attacco che potrebbe prevedere anche l’utilizzo di una ’bomba sporca’, così da coinvolgere direttamente gli Stati Uniti e la NATO nella guerra con la Russia.

Ad affermarlo Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Russia presso l’Onu, come riporta Tass. "Kiev non ha altre possibilità di interferire con il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione militare speciale. E sono ben consapevoli che la migliore via d’uscita per loro è il coinvolgimento diretto di NATO e Stati Uniti", ha dichiarato Polyansky, aggiungendo che "Kiev, quindi, ha bisogno di una sorta di grande provocazione o di una ’bomba sporca’".

Il diplomatico ha aggiunto: "I nostri ex partner occidentali hanno ripetutamente affermato che l’uso di armi nucleari in Ucraina è la linea rossa che comporterà alcune azioni più decisive da parte loro e hanno accennato al coinvolgimento diretto dei paesi della NATO. Questo è esattamente ciò di cui il regime ucraino ha bisogno per rimanere al potere”, ha detto ancora Polyansky, chiedendo all'Occidente di esercitare la sua autorità nei confronti dell'Ucraina affinché desista dal suo presunto intento.

"Penso che tutti abbiano un istinto di sopravvivenza e i nostri ex partner occidentali non fanno eccezione. Ovviamente sanno perfettamente di cosa è capace il regime di Kiev nella situazione attuale. E vogliamo credere che useranno tutte le leve a loro disposizione verso il presidente ucraino Zelensky. Finora, grazie a Dio, siamo stati in grado di evitare qualsiasi provocazione seria, e la presentazione di queste informazioni al Consiglio di sicurezza può probabilmente avere un ruolo in questo", ha aggiunto.