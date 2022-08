“Mosca ha piano per disconnettere la centrale nucleare di Zaporizhzhia”, l’allarme di Energoatom L’agenzia atomica ucraina ricorda che durante uno spostamento tra i sistemi di rete, la centrale nucleare di Zaporizhzhia farebbe affidamento solo su un generatore diesel di riserva.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Russia sarebbe pronta a disconnettere la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica ucraina privando il Paese della più grande fonte di energia prodotta sul posto ma col rischio di creare un incidente catastrofico. Ne è convinta Kiev secondo la quale il Cremlino ha già messo a punto un piano dettagliato che metterebbe definitivamente fine al controllo dell’Ucraina sul sito nucleare.

La centrale, occupata dai russi nei primi giorni di guerra, infatti al momento resta sotto il controllo dei tecnici ucraini che la gestiscono ed è collegata alla rete elettrica generale fornendo dunque energia sia a russi che ucraini. Questo ha dato vita a tensioni continue che hanno fatto scattare più volte l’allarme per un incidente che potrebbe rivelarsi catastrofico per tutti.

Mentre il mondo guardava con terrore ai combattimenti e allo scambio di colpi tra ucraini e russi attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, Mosca però avrebbe messo in piedi un piano per disconnettere la più grande centrale nucleare d'Europa. Lo ha spiegato il presidente dell'Agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin.

In una intervista al Guardian, Kotin ha spiegato che Mosca ha inviato sul posto propri ingegneri che avrebbero presentato il piano ai lavoratori dello stabilimento. “La precondizione per questo piano era il grave danneggiamento di tutte le linee che collegano la centrale nucleare di Zaporizhzhia al sistema ucraino", ha spiegato il numero uno di Energoatom.

Secondo Kotin, i bombardamenti russi degli ultimi giorni confermerebbero il piano perché prendono di mira quei collegamenti per trasformare in realtà lo scenario ipotizzato. Stando ai dati forniti dall'Agenzia atomica ucraina, i collegamenti elettrici dell'impianto sono già in una situazione critica, con tre delle quattro linee principali interrotte durante la guerra e due delle tre linee di riserva che lo collegano a una centrale elettrica convenzionale che sono interrotte.

Petro Kotin

Il piano russo per Zaporizhzhia, secondo Kotin, rischia di generare un guasto catastrofico alla centrale nucleare perché lascerebbe un'unica fonte di elettricità per raffreddare i reattori. "Non puoi semplicemente passare da un sistema all'altro immediatamente, devi… spegnere tutto da un lato e poi iniziare a passare all’altro", ha spiegato, ricordando che durante uno spostamento tra i sistemi di rete, l'impianto farebbe affidamento solo su un generatore diesel di riserva e dopo soli 90 minuti senza alimentazione i reattori raggiungerebbero una temperatura pericolosa.

"In ogni caso, non permetteremo ai russi di portare il mondo alla catastrofe nucleare e faremo di tutto solo per riportare l'impianto sotto il nostro pieno controllo e farlo funzionare in modo sicuro e affidabile, come è sempre stato" ha concluso Kotin