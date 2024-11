video suggerito

Morto John Tinniswood, l'uomo più vecchio del mondo: aveva 112 anni e 91 giorni Nato il 26 agosto 1912 a Liverpool, John Alfred Tinniswood si è spento lunedì 25 novembre nella casa di riposo di Southport in Gran Bretagna. Il ricordo dei familiari: "Era intelligente, deciso, calmo di fronte a ogni crisi". Il record adesso passa in mano al brasiliano João Marinho Neto.

A cura di Giovanni Turi

John Tinniswood, l'uomo più longevo del mondo, è morto lunedì 25 novembre (credits: Guinness World Records)

È morto l'uomo più anziano del mondo all'età di 112 anni e 91 giorni. Lunedì 25 novembre John Alfred Tinniswood se n'è andato nella casa di riposo in cui risedeva da ben dodici anni, Hollies, a Southport in Gran Bretagna.

Tinniswood, nato il 26 agosto 1912 a Liverpool, aveva due anni quando è scoppiata la Grande Guerra. Aveva assistito alla Seconda guerra mondiale, allo sbarco sulla Luna, allo sbarco nel nuovo millennio ed era riuscito a vincere perfino contro i colpi della pandemia da Covid-19 da ultracentenario.

Nell'aprile del 2024, era stato riconosciuto come l'uomo più vecchio del mondo dal Guinness World Records, succedendo a Juan Vicente Pérez, un venezuelano di 114 anni scomparso in quel periodo. "Il suo ultimo giorno è stato pieno di musica e di amore", ha dichiarato la sua famiglia con un comunicato diffuso pubblicamente.

"A John piaceva sempre ringraziare – prosegue il comunicato -. Quindi, a nome suo, grazie a tutti coloro che si sono presi cura di lui nel corso degli anni, compresi gli operatori della casa di riposo Hollies, i suoi medici di base, gli infermieri, tutto il personale del servizio nazionale sanitario".

La vita di Tinniswood

John Alfred Tinniswood, grande tifoso calcistico del Liverpool, "era intelligente, deciso, coraggioso, calmo di fronte a ogni crisi, talentuoso in matematica", ricordano i familiari. Che aggiungono come queste qualità gli siano state d'aiuto durante il servizio militare alla Royal Army Pay Corps nel corso del secondo conflitto mondiale.

Nel 1942 Tinniswood aveva sposato Blodwen, conosciuta a un ballo organizzato a Liverpool. Un amore durato 44 anni, fino alla morte di lei nel 1986.

Tinniswood, nel frattempo, aveva lavorato come contabile per le due società energetiche Shell e Bp ed era andato in pensione nel 1972, all'età di 60 anni. "Una pensione attiva", ricorda la famiglia, dato che svolgeva attività di volontariato alla chiesa Blundellsands United Reform Church a Crosby.

Credits: Guinness World Records

A partire dai suoi cent'anni (siamo nel 2012) fino ai 110, Tinniswood aveva ricevuto ogni anno un biglietto di auguri dalla Regina Elisabetta, 14 anni più giovane di lui. Più di recente, questa tradizione la stava continuando re Carlo III.

Raggiunta la soglia dei due zeri, l'uomo si era trasferito in una casa di riposo a Southport. Figlio di Ada e John Bernard, John Alfred Tinniswood lascia la figlia Susan, i nipoti Annouchka, Marisa, Toby e Rupert e i tre pronipoti, Tabitha, Callum e Nieve.

Il segreto della longevità? "Non esiste, solo fortuna"

Ai microfoni della Bbc, Tinniswood aveva dichiarato di esser stato "piuttosto attivo in gioventù" e di aver fatto "molte passeggiate". Ma sull'esistenza o meno di un segreto della propria longevità aveva ribadito di non essere "diverso" da qualsiasi altra persona.

Per questo, Tinniswood sosteneva che l'arrivo a oltre 110 anni fosse "pura fortuna": "O si vive a lungo o si vive per un breve periodo, non si può fare molto a riguardo – diceva -. Prendo la mia età con filosofia, come qualsiasi altra cosa". Neanche una dieta speciale. Solo un piatto di cui non riusciva a fare a meno ogni venerdì: fish & chips.

Il nuovo detentore del record

John Alfred Tinniswood è stato il quarto inglese più anziano della storia. L'uomo più anziano mai registrato dal Guinness World Records è stato Jiroemon Kimura, un uomo giapponese che ha vissuto 116 anni e 54 giorni fino al 2013.

Adesso lo scettro di Tinniswood passerà al brasiliano João Marinho Neto, nato il 5 ottobre 1912. Mentre il record femminile è ancora intestato a Tomiko Itooka, 116 anni lo scorso 23 maggio. La persona più longeva di tutti i tempi di cui se ne ha certezza è stata una supercentenaria francese, Jeanne Calment, morta nel 1997 a 122 anni e 164 giorni.