Morta a 104 anni Dorothy Hoffner: solo pochi giorni fa si era lanciata con il paracadute Chicago piange la donna che da ultracentenaria ha sfidato il cielo. Dorothy Hoffner, che recentemente aveva stabilito il primato della persona più anziana a effettuare un salto con il paracadute, è morta pacificamente nel sonno.

A cura di Matteo Pelliccia

È morta Dorothy Hoffner, l'anziana di 104 anni di Chicago, che aveva recentemente stabilito un record mondiale come la persona più vecchia del pianeta a lanciarsi con il paracadute da un aereo.

Per Dorothy, l'età non era mai stata un ostacolo. Aveva dichiarato con fierezza: "Che cosa c'entrano gli anni che hai con quello che fai? Ne ho 104. E allora? L'età è solo un numero". Durante un'intervista ai media statunitensi, recentemente aveva scherzato sulla possibilità di coinvolgere una signora di 109 anni, sua vicina di casa, nel prossimo salto con il paracadute.

Un portavoce di Skydive Chicago e della US Parachute Association, che aveva assistito Dorothy nel suo epico lancio con il paracadute, ha descritto ai media la sua emozione nel far parte della "vita emozionante di Dorothy".

Leggi anche La figlia è morta pochi giorni fa, papà eroe si tuffa e salva un turista che stava annegando

"Il paracadutismo è un'esperienza che molti mettono nella loro lista dei desideri, ma Dorothy ha dimostrato che non è mai troppo tardi per abbracciare l'adrenalina e la gioia della vita" ha dichiarato in una nota.

La storia di Dorothy Hoffner è davvero eccezionale: la donna ha debuttato nel mondo del paracadutismo per la prima volta quando aveva cento anni. Ha lavorato per anni nella compagnia telefonica Illinois Bell e ha sempre abitato nella sua sua città natale, Chicago. Non si è mai sposata né ha avuto figli, credendo che questa scelta abbia contribuito alla sua longevità.

"Non ho mai dovuto affrontare la responsabilità dei bambini, né tantomeno la meschinità e il disordine di un marito. Non ho mai dovuto prendermi cura di nessuno tranne che di me stessa", aveva affermato con orgoglio.

L'anziana signora purtroppo non è riuscita a coronare il suo prossimo sogno, ossia effettuare un giro in mongolfiera. Il destino l'ha chiamata prima che potesse compiere questo nuovo traguardo: Dorothy Hoffner è morta pacificamente nel sonno.