Il record di Dorothy Hoffner, paracadutista a 104 anni: “L’età è solo un numero” L’anziana statunitense vuole farsi certificare come la donna più vecchia di sempre ad aver praticato paracadutismo, battendo il precedente record del 2022. Hoffner aveva effettuato il primo salto a 100 anni e adesso sta programmando altre sfide: “Andrò in mongolfiera”.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

"L'età è solo un numero" ha detto Dorothy Hoffner a una folla esultante pochi istanti dopo aver toccato terra domenica 1 ottobre allo Skydive Chicago di Ottawa, Illinois, a circa ottantacinque miglia (più o meno 140 km) a sud-ovest di Chicago.

La donna dell'Illinois ha 104 anni e adesso vuole essere certificata come la persona più anziana che abbia mai fatto paracadutismo.

Attualmente, infatti, secondo il Guinness World Record, il primato per il paracadutista più anziano è stato stabilito nel maggio del 2022 dalla svedese Linnéa Ingegärd Larsson, 103 anni.

La storia di Dorothy Hoffner ha davvero dell'incredibile: la donna ha praticato il paracadutismo per la prima volta quando aveva già 100 anni. Domenica, una volta salita sul velivolo, l'anziana ha lasciato il suo deambulatore ed è stata aiutata a salire i gradini per unirsi agli altri passeggeri che aspettavano all'interno per lanciarsi.

Nelle sue prime esperienze di paracadutismo, Hoffner si è sempre affidata agli altri paracadutisti per effettuare la discesa. Domenica, invece, grazie al consenso di un istruttore certificato dalla US Parachute Association, Hoffner ha insistito per saltare da sola da un'altezza di ben 13.500 piedi (4.100 metri).

La discesa è durata in totale sette minuti al termine dei quali gli amici si sono precipitati a congratularsi con lei. Qualcuno ha anche portato un mazzo di rose rosse per Hoffner.

“Meraviglioso!”, ha detto la pensionata una volta scesa a terra. “Era tutto meraviglioso lassù. Ho vissuto un'esperienza deliziosa, non avrebbe potuto essere migliore", sono state le sue prime parole dopo l'incredibile esperienza.

La donna per il futuro ha già in programma altre sfide. L'anziana di Chicago, che compirà 105 anni a dicembre, ha detto che sta programmando per la prossima volta un giro in mongolfiera. "Non ci sono mai stata", ha detto la donna.