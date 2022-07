Morsa mentre gioca a nascondino, muore bambina di 5 anni. Nel giardino trovati 40 esemplari velenosi Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata morsa da un serpente mentre giocava a nascondino nel giardino di casa. Nella stessa proprietà un incantatore di serpenti ha trovato 40 esemplari.

A cura di Chiara Ammendola

Stava giocando a nascondino nel giardino di casa quando è stata morsa da un serpente che non le ha lasciato scampo: nonostante il ricovero in ospedale la piccola è morta poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso. È accaduto lo scorso giovedì nel distretto di Katihar nel Bihar, in India.

La scena si è consumata in pochi minuti dinanzi al padre della piccola che, stando a quanto riportato dalla stampa locale, sembra che stesse giocando a nascondino nella grande proprietà dell'uomo. È qui che un serpente alquanto velenoso ha morso la bambina che ha iniziato subito a stare male. Il padre ha richiesto l'intervento dei soccorritori che in poco tempo l'hanno trasportata nel vicino North Dinajpur Raiganj Hospital.

Poche ore ed è sopraggiunto il decesso, purtroppo nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, i medici non hanno potuto fare niente per salvarla. Successivamente il padre della bimba ha richiesto l'intervento di alcuni esperti per individuare e catturare il rettile che aveva morso la figlia. Durante le operazioni però, sono stati trovati nel giardino dell'uomo almeno 40 serpenti.

I rettili sono stati raccolti in sacchi e contenitori per la rimozione e portati via, ora verranno consegnati al dipartimento della fauna selvatica.