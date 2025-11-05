Molestatore sessuale rilasciato per errore dal carcere: allarme alla polizia dopo 6 giorni, caccia all’uomo in Uk

Caccia all'uomo ma anche polemiche nel Regno Unito dopo la scoperta che un detenuto è stato rilasciato per errore dal carcere senza che nessuno desse alcun tipo di allarme alla polizia per quasi una settimana. L'incredibile vicenda vede coinvolto un ventiquattrenne di origine algerina rilasciato dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra, mercoledì scorso. Non si tratterebbe di un detenuto di primo piano ma a rendere il caso decisamente anomalo il fatto che il servizio Penitenziario britannico ha informato dell'errore la polizia metropolitana solo 6 giorni dopo, martedì 4 novembre.

Chi è il detenuto liberato per errore

Una vicenda surreale se si pensa che arriva a pochi giorni da un altro clamoroso errore con il rilascio del molestatore sessuale di Epping, poi rintracciato dopo giorni di caccia all'Uomo. L'identità del nuovo detenuto in fuga non è stata rivelata ufficialmente ma, secondo i media locali, si tratterebbe di Brahim Kaddour-Cherif. Si sa che ha commesso molteplici reati, uno dei quali è un reato sessuale.

Secondo i giornali locali, il detenuto attualmente stava scontando una pena per violazione di domicilio con l'intento di rubare ma era sttao accusato anche di un reato sessuale minore. L'ultima volta che è stato in tribunale, però, nel settembre scorso, era comparso davanti alla Westminster Magistrates' Court con l'accusa di non aver rispettato le restrizioni previste per i condannati per reati sessuali.

L'allarme solo 6 giorni dopo

Al momento non è ancora chiaro perché sia ​​trascorsa quasi una settimana tra il rilascio del detenuto e la comunicazione alla polizia della latitanza. Il Ministro della Giustizia non ha voluto dare altre informazioni limitandosi ad affermare di essere "assolutamente indignato e sconvolto per l'errato rilascio di un criminale straniero ricercato" e che "La polizia metropolitana sta conducendo una caccia all'uomo urgente e i miei agenti hanno lavorato tutta la notte per riportarlo in prigione".

"Poco dopo le 13:00 di martedì 4 novembre, la polizia metropolitana è stata informata dal servizio carcerario che un prigioniero era stato rilasciato per errore dal carcere Wandsworth mercoledì 29 ottobre. Il prigioniero è un algerino di 24 anni. Gli agenti stanno effettuando indagini urgenti per cercare di localizzarlo e riportarlo in custodia" spiega la polizia londinese.

Il carcere affollato e caotico

Molti addebitano l'errore alla confusione che regnerebbe nel carcere londinese. La struttura era stata originariamente concepita per ospitare meno di 1.000 detenuti ma un report dell'agosto 2024 dell'Independent Monitoring Board ha rilevato che il numero dei detenuti nella prigione "angusta e squallida" era salito a 1.513. "Le ali erano caotiche e il personale della maggior parte delle unità non era in grado di confermare dove si trovassero tutti i prigionieri durante la giornata lavorativa", si legge nel rapporto.Nel 2023 inoltre la prigione fece notizia dopo che l'ex soldato britannico Daniel Khalife fuggì aggrappandosi alla parte inferiore di un camion.