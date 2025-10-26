Londra, molestatore sessuale rilasciato per errore arrestato dopo caccia all’uomo di 2 giorni

Si è conclusa oggi con la cattura del fuggitivo l’incredibile vicenda che ha destato scalpore e tenuto col fiato sospetto tutto il Regno Unito: il rilascio per errore di un molestatore sessuale appena condannato, Hadush Kebatu. Arrestato a Londra dopo una segnalazione.

Dopo una caccia all’uomo durata 2 giorni, si è conclusa oggi con la cattura del fuggitivo l’incredibile vicenda che ha destato scalpore e tenuto col fiato sospetto tutto il Regno Unito: il rilascio per errore di un molestatore sessuale appena condannato. Hadush Kebatu è stato trovato dalla polizia nella mattinata di domenica nella zona di Finsbury Park due giorni dopo essere stato rilasciato per errore dal centro di detenzione di Chelmsford.

L’uomo era stato condannato a 12 mesi di carcere il mese scorso per aver aggredito sessualmente una ragazza di 14 anni in un parco e una donna a Epping che si era offerta di aiutarlo mentre lui risiedeva in un centro di accoglienza per migranti. Per questo era stato messo in cella in attesa di essere espulso ma, per motivi ancora da chiarire, gli è stato permesso di uscire, e lui si era dileguato.

La scoperta dell’assurda svista, nel primissimo pomeriggio di venerdì scorso, aveva fatto subito scattare l’allerta della polizia dell'Essex ma a quel punto l’uomo si era già dileguato prendendo il treno verso la capitale. È scattata così una caccia all’uomo che è si è conclusa oggi con il suo arresto a Londra.

Come ricostruito dagli inquirenti, nella captale Hadush Kebatu è arrivato con molta tranquillità chiedendo aiuto anche ad alcuni passanti prima che la polizia diffondesse le sue foto in serata. Quando è stato ripeso dalle telecamere, indossava ancora una tuta grigia in dotazione al carcere.

La svolta nelle prime ore di oggi quando alcuni passanti hanno chiamato la polizia dicendo di aver incrociato nel parco un uomo che sembrava corrispondere a foto e descrizioni fornite dagli inquirenti. "Ho pensato che assomigliava terribilmente al tizio ricercato, non indossava gli stessi vestiti ma gli somigliava. Non era agitato, camminava abbastanza tranquillamente, un po' sconsolato, guardava in basso, aveva il cappuccio alzato, ma era una situazione tranquilla", ha rivelato il testimone all'agenzia di stampa PA

La polizia metropolitana ha dichiarato che un cittadino ha detto alla polizia di aver avvistato un uomo che credeva potesse essere Kebatu alla fermata dell'autobus vicino alla stazione di Finsbury Park alle 08:03 di domenica mattina. Gli agenti sono stati inviati sul posto e lo hanno trovato 16 minuti dopo, arrestandolo.