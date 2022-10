Modella accusata di aver ucciso il fidanzato, aveva chiesto aiuto alla polizia: “Mi sta perseguitando” In un video registrato due giorni prima dell’omicidio del fidanzato di cui è stata accusata, si vede Courtney Clenney, la 26enne modella OnlyFans e influencer su Instagram, chiedere aiuto alla polizia: “Mi sta perseguintando”.

A cura di Ida Artiaco

Aveva chiesto aiuto alla polizia Courtney Clenney, la 26enne modella OnlyFans accusata di aver accoltellato a morte il suo fidanzato durante una rissa ad aprile. È quanto emerge da un filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza solo due giorni prima del delitto.

Courtney è accusata di omicidio di secondo grado per la morte di Christian Obumseli, 27 anni. I due avevano avuto un pesante litigio il 2 aprile scorso e la ragazza, che conta anche oltre 2 milioni di follower su Instagram, avrebbe subito dopo ammazzato il giovane per legittima difesa.

Come riporta il New York Post, nel video ottenuto da WSVN, si sente la ragazza confidarsi con un agente della polizia di Miami: "Lui mi stava perseguitando. Voglio un ordine restrittivo contro Christian Obumseli".

Uno degli avvocati di Clenney, Frank Prieto, ha detto sempre a WSVN che il filmato indica che Obumseli era il vero aggressore e Clenney solo una vittima della relazione.

L'influencer è stata arrestata mentre era in riabilitazione alle Hawaii per abuso di sostanze e disturbo post-traumatico quattro mesi dopo il sanguinoso incidente all'interno della lussuosa casa della coppia. Il ragazzo e la ragazza litigavano spesso, a volte così forte che i gestori del condominio in cui abitavano stavano pensando di sfrattarli. I due si frequentavano da due anni e al momento dell'omicidio erano separati.

Courtney Clenney e Christian Obumseli si erano infatti conosciuti due anni fa ad Austin, in Texas, e in seguito si erano trasferiti a Miami. La modella viveva grazie al suo lavoro e sebbene sui social network la sua vita sembrasse perfetta, in realtà testimoni hanno riferito delle frequenti liti con il compagno, che sarebbero infine sfociati nell'omicidio.