Misterioso aereo precipitato nel Baltico: cosa sappiamo finora e perché è scattato lo scramble Mistero intorno all’incidente che ieri ha coinvolto un jet executive, Cessna 551, con a bordo 4 persone precipitato nel mar Baltico: ecco perché ha messo in allerta le basi NATO ed è scattato lo scramble.

A cura di Ida Artiaco

È ancora avvolto nel mistero l'incidente che ieri ha interessato un jet executive, Cessna 551, con a bordo 4 persone precipitato nel mar Baltico in circostanze che sono ancora da chiarire e che hanno creato allerta nei cieli europei e nella basi NATO.

È infatti scattato quello che in gergo viene chiamato scramble (decollo rapido), con i caccia Eurofighter e F16 di Spagna, Francia, Germania e Danimarca che si sono alzati in volo, mentre i soccorsi sono stati allestiti dalla Svezia con almeno un elicottero.

In particolare, aerei da guerra tedeschi e danesi sono stati inviati per ispezionare l'aereo mentre attraversava lo spazio aereo di quei paesi, ma non sono stati in grado di entrarci in contatto, ha detto Johan Wahlstrom dell'amministrazione marittima svedese. I primi caccia a decollare hanno visto che il Cessna 551 volava in maniera livellata con le luci di posizione accese, ma senza che nessuno fosse ai comandi.

Una volta appurato che non erano ipotizzabili minacce belliche, restava da capire come tentare di salvare i quattro a bordo e come evitare al tempo stesso che quell'aereo non più pilotato diventasse una minaccia per le città sorvolate. Ma alla fine è stato scongiurato anche questo pericolo, dopo che il jet è precipitato in mare.

Il Cessna 551 matricola OE FGR, registrato in Austria e con a bordo il pilota, un uomo, una donna e un minore, era decollato ieri alle 14.57 da Jerez de la Frontera in Spagna ed era diretto a Colonia. La durata del volo avrebbe dovuto essere di circa tre ore.

Poco dopo la partenza il pilota ha però segnalato problemi di pressurizzazione alla carlinga: il contatto si è interrotto del tutto all'uscita dai cieli spagnoli. La depressurizzazione della cabina può comportare la morte dei passeggeri. È probabile, dunque, che il loro decesso si sia verificato già dopo il decollo.

L'aereo si è infine schiantato nel mar Baltico di fronte alle coste della Lettonia all'altezza della citta di Ventspils. Alle 17:37 il velivolo è stato segnalato su FlightRadar24 come perdita di velocità e quota.