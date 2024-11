video suggerito

“Missili Oreshnik possono raggiungere tutta Europa”, Putin avverte l’Occidente e ordina produzione di massa “Nessuno al mondo possiede ancora armi del genere, non c’è nessun mezzo per intercettarlo nel mondo” ha dichiarato oggi Putin dopo il lancio del missile ipersonico Oreshnik sull’Ucraina avvenuto ieri. Il presidente russo ha aggiunto che verrà ancora usato in guerra e ne ha ordinato una produzione di massa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"I Missili ipersonici Oreshnik possono raggiungere ogni parte dell'Europa", è l'avvertimento che arriva da Mosca dove Vladimir Putin venerdì sera ha tenuto un incontro al Cremlino con la leadership del Ministero della Difesa e i rappresentanti delle industrie militari che sviluppano i sistemi missilistici russi dopo il lancio del missile sull'Ucraina.

“Questo sistema missilistico con unità ipersoniche può colpire qualsiasi bersaglio, dal singolo elemento a un'area, così come quelli altamente protetti, con elevata efficienza. In base ai compiti assegnati e alla portata, quest'arma, può colpire obiettivi in ​​tutta Europa, cosa che lo distingue da altre armi di precisione a lungo raggio" ha dichiarato il comandante delle forze missilistiche strategiche Sergei Karakaev davanti al presidente russo.

"I missili Oreshnik possono superare qualsiasi sistema di difesa missilistica"

Il vertice della Difesa russa è stato convocato oggi al Cremlino dopo il successo del lancio missilistico che ieri ha colpito l'Ucraina a Dnipro facendo ipotizzare si potesse trattare di un missile balistico intercontinentale. Si trattava invece di un missile ipersonico Oreshnik, un sistema missilistico a medio raggio di cui Putin aveva ordinato lo sviluppo nel luglio 2023. Un sistema arrivato ora al culmine con il lancio di un razzo armato sull'Ucraina. "Il nuovissimo sistema missilistico Oreshnik non ha eguali nelle sue caratteristiche, può superare qualsiasi moderno sistema di difesa missilistica" ha aggiunto il generale Karakaev.

Leggi anche Cosa ha voluto dimostrare Putin lanciando un missile balistico sull'Ucraina

“Il sistema Oreshnik non è una modernizzazione dei vecchi sistemi sovietici ma è arriva da uno sviluppo moderno e più recente" ha detto invece Putin che rivolto ai suoi ha aggiunto: "Questo sistema è principalmente il risultato del vostro lavoro, il lavoro svolto in epoca russa, nelle condizioni della nuova Russia, ed è stato creato sulla base degli sviluppi moderni e più recenti". Il Presidente russo ha osservato che il lavoro su tali sistemi missilistici è di vitale importanza per la Russia e viene portato avanti in risposta ai piani degli Stati Uniti per produrre e schierare tali armi in Europa e nella regione Asia-Pacifico

Putin: "Nessuno ha questo tipo di armi al mondo"

"Nessuno al mondo possiede ancora armi del genere. Prima o poi appariranno in altri paesi leader. Sappiamo quali sviluppi sono in corso lì, ma accadrà domani o tra un anno o due, ma oggi solo noi abbiamo questo sistema e questo è importante”, ha sottolineato ancora Putin, aggiungendo: "Non c'è alcuna protezione da un simile missile, non c'è nessun mezzo per intercettarlo oggi nel mondo".

"In realtà, il sistema Oreshnik non è un'arma strategica, non è un missile balistico intercontinentale, non è un mezzo di distruzione di massa, anche perché è anche un'arma ad alta precisione, ma Il sistema d'arma testato ieri è un altro affidabile garante dell'integrità territoriale e della sovranità della Russia", ha affermato il presidente.

"Continueremo i test, anche in combattimento"

Secondo Putin, è molto importante che sia i soldati in prima linea che i russi in generale sappiano che per proteggere il suo territorio, la Russia ha “una base tecnologica colossale, un forte retroterra industriale e scientifico”. Putin infine ha assicurato che i test del nuovo sistema continueranno, anche usando i razzi proprio nella guerra in Ucraina e ha ordinato una produzione di massa.

"Continueremo questi test, anche in condizioni di combattimento, a seconda della situazione e della natura delle minacce alla sicurezza che si creano per la Russia" ha detto infatti Putin, concludendo: "È necessario stabilire la produzione di massa. Daremo per scontato che la decisione sulla produzione di massa di questo sistema sia stata già presa ma abbiamo già uno stock di questi sistemi già pronti per l'uso".