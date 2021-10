Miss Paesi Bassi rinuncia a Miss Mondo per non sottoporsi al vaccino anti-Covid: “Non mi sento sicura” Ha rinunciato a Miss Mondo per non sottoporsi al vaccino anti-Covid. La modella olandese di 21 anni Dilay Willemstein non rappresenterà i Paesi Bassi alla competizione mondiale. “Non mi sentivo sicura. Forse un giorno cambierò idea, ma per il momento sono angosciata” ha dichiarato alla stampa locale per giustificare il suo rifiuto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha deciso di non partecipare a Miss Mondo per paura di sottoporsi al vaccino anti-Covid. La modella olandese di 21 anni Dilay Willemstein, vincitrice del concorso di bellezza più importante in Olanda, ha rinunciato a Miss Mondo per non sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus, obbligatorio per poter viaggiare e per partecipare al concorso. La ragazza avrebbe dovuto rappresentare i Paesi Bassi a Porto Rico il 16 dicembre. "Non mi sento pronta per ricevere il vaccino – ha spiegato per fornire una motivazione alla corona rifiutata – magari un giorno lo farò, ma per ora ho deciso di evitare. Più si avvicinavano gli appuntamenti per il vaccino e più mi sentivo angosciata così ho riflettuto ulteriormente sul da farsi e ho deciso di lasciar perdere".

Dilay Willemstein ha quindi rifiutato il vaccino e deciso di ritirarsi dalla competizione. Nonostante Miss Mondo fosse il sogno di una vita per lei, ha detto di non essersi pentita delle sue scelte. "Sarei stata peggio se avessi fatto qualcosa che non mi fa sentire bene" ha dichiarato. Davanti alla stampa locale ha dichiarato che il giorno in cui ha deciso di non sottoporsi al vaccino contro il Covid-19 era serena nonostante la tristezza per il sogno andato in fumo. "Però mi piace guardare avanti – ha affermato ancora -. Si apriranno nuove porte per me".

La 21enne, fortemente criticata sui social per la decisione presa, ha poi sostenuto di non essere sicura della sua posizione. "Un giorno magari mi convincerò a fare il vaccino" ha detto, spiegando di essere "indecisa per via dei pochi dati forniti sul siero". Nonostante le rassicurazioni di più medici consultati per poter prenotare l'appuntamento e partire verso Porto Rico, la ragazza si dichiara ancora non convinta. "Il perché non saprei spiegarlo. Una sensazione. Sarei stata male se avessi fatto qualcosa che per me è motivo di agitazione" ha concluso.