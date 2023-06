Migranti, ennesima tragedia nel Mar Ionio: naufraga peschereccio diretto in Italia, 59 morti Nuova tragedia di migranti, un peschereccio è naufragato al largo della Grecia: al momento sono stati recuperati 59 cadaveri, ma i morti potrebbero essere molti di più. A bordo della barca pare ci fossero 700 persone.

A cura di Ida Artiaco

Nuova tragedia di migranti, questa volta al largo della Grecia: un peschereccio è naufragato nella acque a sud-ovest di Pylos, nel Mar Ionio, nel Peloponneso. Stando a quanto riferisce l'emittente locale Ert, sono al momento 59 i morti, per la maggior parte uomini, i cui corpi sono già stati recuperati.

Ma, secondo fonti della Guardia costiera citate dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni, il timore è che le vittime siano molte ma molte di più: a bordo del barcone, lungo 30 metri, ci sarebbero state almeno 700 persone.

Altre 104 persone sono state soccorse e godono di buona salute. Quattro di queste sono state portate all'ospedale di Kalamata per accertamenti medici.

La barca su cui viaggiavano era salpata dalla Libia per dirigersi in Italia. Sono state proprio le autorità italiane ad allertare le autorità greche del naufragio, intorno alle 2.30 di questa notte.

L'agenzia di stampa Ana-mpa, riferisce che il peschereccio era salpato da Tobruch, in Libia. Le autorità greche e l'agenzia dell'Ue per la protezione delle frontiere Frontex sono state allertate per la prima volta martedì dalla guardia costiera italiana.

Attualmente sono impegnate nei soccorsi 6 navi che si trovavano sul luogo del naufragio, una motovedetta della Guardia Costiera e un aereo militare C-130.

Nel frattempo, i circa 80 migranti che sono stati avvistati sempre nella tarda notte di ieri al largo di Kale Limani, mentre si trovavano a bordo di una barca a vela che presentava "danni meccanici", sono stati trasportati in autobus a Candia. I profughi, comprese donne e bambini, provengono, tra gli altri, da Siria, Iraq e Palestina e sono tutti in buone condizioni. Una donna incinta è stata trasferita in ospedale.