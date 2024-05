“Medico di famiglia pensava a raffreddore ma pagando l’esame ho scoperto un cancro”, la storia di Abi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Aveva dei noduli al collo ma il suo medico pensava a un semplice raffreddore e per questo aveva rinviato la visita e gli esami per lei ma, sottoponendosi agli esami privatamente, la donna ha scoperto che in realtà si trattava di un cancro alla tiroide. È la storia di Abi Phillips, una giovane cantante e attrice britannica che, a distanza di due anni dai fatti, ha raccontato la sua vicenda per avvertire le altre giovani donne di non ignorare sintomi come un nodulo al collo. “Se avessi ignorato il mio nodulo, non so se adesso sarei qui” ha spiegato la trentenne alla quale è stato diagnosticato un cancro alla tiroide quando aveva 28 anni.

La donna sostiene che i medici inizialmente avevano respinto le sue preoccupazioni. “Sono stata ignorata dai medici nonostante avessi trovato due noduli al collo, mi hanno detto che ero giovane e che non era niente ma probabilmente mi stavo riprendendo dal raffreddore ma ho seguito il mio istinto perché volevo che tutto fosse controllato per la mia tranquillità” ha racconto la donna.

La trentenne, che ha partecipato anche a soap tv, si è poi incontrata con uno specialista che ha confermato che si trattava di cancro e che avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico e di radioterapia. "Stavo salendo in macchina per portare il mio cane a fare una passeggiata quando ho sentito una strana sensazione al collo mentre chinavo la testa. All'inizio non ero preoccupata, ma ho comunque chiamato il mio medico di famiglia e ho prese un appuntamento d'emergenza con l'infermiera” ha ricostruito la 30enne al Daily Mail.

“Mi disse che non c’era assolutamente nulla di cui preoccuparsi e probabilmente stavo riprendendomi da un raffreddore, mi disse di ritornare dopo due mesi", ricorda la donna, raccontando: “Allora ho chiamato la mia dottoressa e ho chiesto quanto tempo ci sarebbe voluto per un esame e lei ha detto che non sarei stata visitata per almeno sei mesi"

“Mi dicevano di non preoccuparmi ma qualcosa mi diceva che avrei dovuto esserlo” ha aggiunto la donna che infine ha pagato per un esame privato alcuni giorni dopo. “Ho prenotato con una specialista e immediatamente mi ha detto che era molto preoccupata per la posizione dei miei noduli e mi ha indirizzato per una biopsia urgente.

Due settimane dopo ha scoperto che le era stato diagnosticato un cancro alla tiroide e che avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico e di un trattamento radioterapico. “Non avrei mai pensato di poter avere un cancro all'età di 28 anni, non pensi mai che possa succedere a te ma sono così felice di essermi rivolta a un medico privato altrimenti avrei aspettato settimane e la situazione sarebbe potuta peggiorare" ha concluso Abi Phillips che è stata operata e si è sottoposta a radioterapia ed è guarita.