Media russi: “Drone ucraino carico di esplosivo caduto vicino a Mosca” Secondo i media russi un drone ucraino carico di 18 chili di esplosivo è caduto domenica pomeriggio nei pressi della città di Noginsk, vicino a Mosca. Pare fosse privo di munizioni. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Screen da Ria Novosti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giallo in Russia, dove i media locali stanno rilanciando la notizia di un drone ucraino carico di esplosivo che sarebbe caduto nei pressi della città di Noginsk, vicino a Mosca. Secondo le agenzie di stampa Tass e Ria, che a loro volta citano fonti delle forze dell'ordine, il drone è stato ritrovato ieri nel distretto di Bogorodsky, spezzato a metà, dopo essere caduto.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di domenica 23 aprile da un residente che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine dopo aver "visto il drone precipitare a meno di 300 metri dalla sua casa". Si tratterebbe di un UJ-22 Airborn di fabbricazione ucraina, lungo 3,5 metri. Sembra che abbia esaurito il carburante nel serbatoio.

Le fonti interpellate hanno anche aggiunto che le forze di sicurezza stanno indagando su funzione e provenienza del drone, del peso di circa 100 chilogrammi, aveva un motore prodotto negli Stati Uniti ma non aveva munizioni. "Il modello di aereo è privo di munizioni", ha detto una fonte a Ria, sottolineando che analisi sono in corso per capire in particolare da dove il drone sia stato lanciato.

All'interno del drone sono stati trovati circa 17 chili di esplosivo. Si sospetta che il drone fosse caricato con cariche di C4. Gli artificieri hanno impiegato circa 5 ore per disarmarlo. Mancano tutta via conferme da fonte indipendenti.

Solo qualche ora fa, sempre Mosca aveva fatto sapere che le proprie forze armate avevano respinto un attacco condotto con un drone contro la città portuale di Sebastianopoli, in Crimea. Lo ha scritto su Telegram il governatore filo russo Mikhail Razvozhaev. "Secondo le ultime informazioni un drone di superficie è stato distrutto. Il secondo è esploso da solo", ha scritto il governatore Razvozhaev. "Ora la città è tranquilla ma tutte le forze e i servizi restano in allerta", ha segnalato.