Maxi rissa tra famiglie a Disneyworld per vedere Topolino: 3 arresti, 1 persona finisce in ospedale Una maxi rissa è scoppiato nel parco di Disneyworld a Orlando, in Florida, mentre si trovavano in fila per vedere Topolino: 3 persone sono state arrestate e una è finita in ospedale con una ferita al mento.

A cura di Ida Artiaco

Una discussione per la fila si è trasformata in una maxi rissa al Disneyworld di Orlando, in Florida. È successo mercoledì scorso nel famoso parco a tema, nell'area di Fantasyland, dietro il Castello di Cenerentola e di fronte all'attrazione Il volo di Peter Pan.

Protagoniste della vicenda due famiglie che hanno cominciato a litigare mentre erano in fila per partecipare a uno spettacolo di Topolino quando un membro di una delle due si è accorto di aver lasciato il telefono sullo scooter e si è allontanato per recuperarlo.

Quando è tornato, l'altra famiglia non voleva si rimettesse in fila e ha iniziato a spintonarlo. Le immagini sono state riprese da alcuni testimoni e i video condivisi sui social network hanno immediatamente fatto il giro del mondo. Il filmato di un passante mostra chiaramente bambini che piangono, mentre adulti in preda al panico gridano per chiedere aiuto alla sicurezza. Alla fine, i due gruppi sono stati divisi dalla sicurezza e dalle forze dell'ordine, secondo il blog Disney, e trasportati all'ufficio di sicurezza del parco.

In molti avevano tagli e lividi. Tutti i partecipanti alla rissa sono stati banditi da Disneyworld per sempre. Durante la rissa, sono intervenuti anche vigili del fuoco e paramedici.

Secondo quanto riporta il sito locale Fox 35 Orlando, tre persone sono state arrestate, mentre una è stata trasportata in ospedale a causa di un grosso taglio sul mento.

La rissa arriva meno di una settimana dopo che la Knott's Berry Farm in California è stata costretta a chiudere il suo parco a tema in anticipo a seguito di litigi tra adolescenti che sono degenerati in violenza.