Mappa Ue del rischio Covid: Sicilia, Calabria e Basilicata in rosso, ma 4 regioni diventano verdi Nuova mappa aggiornata del rischio Covid dell’Ecdc nei paesi europei: secondo i dati pubblicati oggi, giovedì 23 settembre, sono colorate di verde, quindi a bassa incidenza, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise. Restano in zona rossa la Calabria, la Sicilia e la Basilicata. A livello europeo, bene la Danimarca, migliora la situazione in Francia e in Spagna.

Migliora la situazione Covid-19 in Italia, con quattro regioni a bassa incidenza e per questo colorate di verde, mentre il resto della Penisola resta in zona arancione. È quanto emerge dalla nuova mappa del rischio contagio realizzata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus. Secondo l'aggiornamento di oggi, giovedì 23 settembre, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise sono adesso colorate di verde, mentre solo tre sono in zona rossa, quindi nella fascia di maggior rischio: si tratta di Sicilia, Calabria e Basilicata. Bene anche il resto d'Europa, in particolare diminuisce l'incidenza in Francia e in Spagna. Leggero peggioramento della situazione nei paesi dell'Est.

La situazione dell'Italia nella mappa Ue

Secondo l'aggiornamento di oggi, giovedì 22 settembre, della mappa europea del rischio Covid dell'Ecdc, sono 4 le regioni italiane colorate di verde, quindi a bassa incidenza Covid, quasi tutte concentrate al Nord. Si tratta di Valle d'Aosta (in verde già dalla scorsa settimana), Lombardia, Piemonte e Molise. Al Centro prevale il colore arancione mentre restano in zona rossa ancora Sicilia, Basilicata e Calabria. Si ricordi che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie aggiorna la mappa del rischio Covid ogni settimana di giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente con le restrizioni da imporre sulla libera circolazione dei cittadini nell’Ue.

Il significato dei colori nella mappa dell'Ecdc

Nella mappa dell'Ecdc vengono colorate di verde le Regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane: serve, inoltre, un tasso di positività inferiore al 4%. In arancione rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%. In rosso si trovano le Regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si trovano in rosso scuro le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti.

Cosa succede in Europa

A livello europeo, spiccano in verde la Danimarca, la Repubblica Ceca tranne qualche piccola parte del Paese in giallo, buona parte dell'Ungheria e la regione delle Asturie in Spagna, dove la pandemia sta nettamente migliorando: aumentano infatti le regioni colorate di arancione, così come in Francia, dove restano in zona rossa solo la Corsica e la zona della Provenza e Costa Azzurra.