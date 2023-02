Mamma la lascia nella vasca ma giocattolo blocca lo scarico: la piccola Sara muore annegata a 10 mesi Una tragedia per la quale non ci sarà nessuna condanna perché, secondo l’inchiesta sulla morte della bimba inglese, ora giunta a conclusione, si è trattato di un tragico incidente.

A cura di Antonio Palma

Annegata in appena dieci centimetri di acqua nella vasca di casa sua mentre faceva il bagnetto solo perché un giocattolo aveva bloccato lo scarico impedendo all'acqua di defluire, così è morta davanti ai propri famigliari una bambina britannica di soli 10 mesi, la piccola Sara Moosa. Una tragedia per la quale non ci sarà nessuna condanna perché, secondo l'inchiesta sulla sua morte, ora giunta a conclusione, si è trattato di un tragico incidente.

La tragedia risale allo scorso mese di agosto mentre la piccola era in casa con mamma e fratellini a Leicester, in Inghilterra. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la piccola Sara era stata messa nella vasca da bagno insieme ai suoi fratelli, due gemelli più grandi. Proprio per evitare ogni possibile pericolo, la mamma aveva lasciato lo scarico aperto per far defluire l'acqua del rubinetto, anch'esso lasciato aperto.

Tutto si è svolto in pochi minuti. La donna si è allontanata per cercare un pupazzetto per gli altri figlioletti che lo chiedevano insistentemente, un piccolo squalo giocattolo. Quando è tornata, pochi minuti dopo, però, davanti ai suoi occhi si è presentata la drammatica scena. La vasca si era riempita perché un giocattolo aveva coperto il foro del tappo ma mentre gli altri fratellini si erano alzati in piedi, la piccola Sara era sdraiata su un fianco nella vasca da bagno con la faccia sott'acqua.

Tirata fuori la bimba esanime, la famiglia ha immediatamente contattato i numeri di emergenza e ha cercato di eseguire le prime manovre rianimatore alla piccola, come indicato dall'operatore al telefono in attesa dell'ambulanza. Manovre proseguite poi dai paramedici fino al trasporto in ospedale. Al Leicester Royal Infirmary i medici hanno provato di tutto per tornare a far battere il cuoricino della bimba ma purtroppo si son dovuti arrendere dichiarandone il decesso per annegamento.