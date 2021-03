Dopo aver guidato fino a una riserva naturale, ha cercato di abbandonare il figlio di 6 anni nel bosco ma quando il piccolo ha rincorso la vettura lei lo ha investito e ucciso gettandolo infine in un fiume per liberarsi di lui. L'orribile storia, che si è consumata lo scorso fine settimana, arriva dalla cittadina di Middletown, nello stato dell'Ohio, in Usa, dove ora la donna, la 29enne Brittany Gosney, è accusata di omicidio premeditato del figlio, il piccolo James Robert Hutchinson, insieme al compagno, il 42enne James Hamilton. Come ricostruito dalla polizia anche in base ai suoi stessi racconti, la donna si è recata presso un'area naturale della contea di Preble dove ha fatto scendere il piccolo per abbandonarlo. Quando il minore ha rincorso l'auto , però, lei lo ha investito e trascinato per alcuni metri uccidendolo prima di tornare sul posto circa mezz'ora dopo.

La donna ha detto di averlo trovato morto in mezzo al sentiero con un trauma cranico. Ha "dichiarato di aver preso il bambino, di averlo rimesso nel veicolo e di essere tornata a casa dove ha portato il bambino in una camera da letto al piano di sopra", ha scritto la polizia nel suo rapporto. La ventinovenne ha poi raccontato che il giorno successivo è andata sul fiume Ohio e dove avrebbe gettato il corpo di suo figlio in acqua. Solo molte ore dopo, nella giornata di domenica, la donna ha denunciato alla polizia la scomparsa del figlio. Quando gli agenti hanno riscontrato numerose incongruenze nel suo racconto, ha ammesso di averlo ucciso.

La donna ora è in carcere così come il compagno che è accusato di soppressione e occultamento di cadavere ma non di omicidio perché l'avrebbe aiutata a fare sparire il corpo del bimbo che non è stato ancora ritrovato. La polizia ha detto che lavoreranno con ricercatori addestrati nel tentativo di recuperare il corpo del piccolo questa settimana. Altri due bambini che vivevano nella stessa casa sono stati allontanati: si sospetta che possano aver assistito all'intera scena.