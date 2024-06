Maltempo a Palma de Maiorca: aeroporto allagato e voli cancellati per il nubifragio Una forte ondata di maltempo ha colpito il sud della Spagna e le isole Baleari: allagato l’aeroporto di Maiorca e tantissimi voli sono stati cancellati. Danni sono stati rilevati anche negli edifici del terminal, incluso il duty free. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

231 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un fortissimo nubifragio ha colpito nella serata di martedì 11 giugno Palma de Maiorca provocando forti disagi. La situazione di maggiore criticità è segnalata all’aeroporto della maggior delle Isole Baleari dove il maltempo ha portato all’allagamento delle piste e di alcune zone dello scalo.

Diversi voli sono stati cancellati e dirottati verso Ibiza o Barcellona (o sospesi e riprogrammati) con una serie di disagi e ritardi sia per gli arrivi che le partenze. Nei video circolati su Twitter si possono vedere gli operatori aeroportuali in grande difficoltà, con l'acqua direttamente alle ginocchia nelle ‘piscine' createsi a seguite delle piogge torrenziali.

Danni sono stati rilevati anche negli edifici del terminal. Il nubifragio ha coinvolto anche le zone dei Duty Free, oltre che i parcheggi dei dipendenti.

Dati alla mano, nella zona dell’aeroporto Son Sant Joan di Maiorca sono caduti 71,8mm di pioggia, mentre oltre la rete ufficiale si sono registrati 130mm di pioggia.

L'Agenzia Meteorologica statale (Aemet) ha comunicato lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in tutta la Costa Blanca per i prossimi due giorni.

Anche Alicante, Valencia, Benidorm e Murcia sono state colpite dalle condizioni meteorologiche avverse. Le immagini che arrivano della Costa Blanca mostrano le strade sommerse dalle piogge alluvionali, mentre i turisti a Murcia sono stati fotografati immersi nell'acqua fino alle caviglie. I bidoni della spazzatura e le auto hanno invaso le vie che si collegano alle principali autostrade.