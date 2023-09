Malta, si fa un selfie e danneggia palazzo del premier: turista italiano condannato a un anno di prigione Il 20enne crotonese in vacanza a La Valletta ha provato a salire sui gradini dell’Auberge de Castille, gioiello barocco patrimonio dell’Unesco e sede del Primo Ministro, con un motorino pur di scattarsi una foto-ricordo…

A cura di Biagio Chiariello

Un selfie che rischia di costare carissimo ad un 20enne italiano in vacanza a La Valletta: ha danneggiato i gradini in arenaria del palazzo del governo di Malta salendoci con il proprio motorino pur di scattarsi una foto alle luci della sera: sanzionato con una multa di 2400 euro e condannato anche a un anno di prigione (sospeso con condizionale). A riferire i fatti, che risalgono a ieri, è Times of Malta.

I fatti sarebbero avvenuti ieri sera, domenica 10 settembre. Il giovane, di origini crotonesi, non ha trovato di meglio che farsi un selfie con tanto di scooter davanti al portone dell‘Auberge de Castille, storico palazzo della Valletta, gioiello barocco patrimonio dell'Unesco e sede del Primo Ministro maltese, situato in una delle zone di massimo traffico turistico della capitale. Nell'issare il mezzo fino all'ingresso, secondo quanto riporta il giornale locale, ha danneggiato i gradini.

Il fatto non è sfuggito al poliziotto di guardia che ha subito avvisato i colleghi. Il 20enne è stato individuato e invitato a comparire presso la stazione di polizia della Valletta dove ha confermato il tutto, negando però di essersi accorto dei danni procurati. Non è bastato ad evitagli una notte in caserma, poi l'invito a comparire davanti alla giudice Donatella Frendo Dimech del Tribunale della Valletta, che l'ha multato per 2400 euro e condannato anche a un anno di prigione (sospeso con condizionale).

Il suo legale, Leontine Calleja, ha sostenuto che il danno non è stato causato intenzionalmente confermando la sua volontà di effettuare subito il risarcimento.