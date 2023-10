Macron dice che l’anno prossimo la Francia inserirà il diritto all’aborto in Costituzione “Nel 2024, la libertà delle donne di abortire sarà irreversibile”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, annunciando che entro il prossimo anno il diritto all’aborto sarà sancito dalla Costituzione.

A cura di Annalisa Girardi

Il diritto all'aborto verrà inserito nella Costituzione francese entro il prossimo anno. Lo ha promesso il presidente Emmanuel Macron, scrivendo su X che il progetto di legge sarà presentato entro la fine del 2023, in modo da permettere che "nel 2024, la libertà delle donne di abortire sarà irreversibile".

In Francia l'interruzione volontaria di gravidanza è stata depenalizzata nel 1975. Già lo scorso marzo il presidente francese aveva annunciato di voler intervenire ulteriormente, mettendo nero su bianco in Costituzione il diritto di ogni donna ad abortire. Macron aveva parlato della necessità di "sancire la libertà delle donne di abortire" poco dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di ribaltare la storica sentenza Roe v. Wade.

La Francia punta a rivedere l'articolo 34 della Costituzione, includendo "la legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà delle donne di ricorrere all'aborto, che è garantita".

"Questa è una vittoria per tutte le donne e un forte simbolo inviato ad altri Paesi del mondo dove i nostri diritti stanno perdendo terreno", ha commentato su X la ministra francese per l'Uguaglianza di donne e uomini, Berengere Couillard.

Anche in Francia modificare la Costituzione richiede un procedimento lungo e complesso. Il governo è al lavoro per evitare un referendum, presentando un proprio disegno di legge. In tal modo, infatti, Macron potrebbe poi convocare al Palazzo di Versailles una specie di congresso speciale di entrambe le Camere, con il compito di adottare il provvedimento. Serve una maggioranza di tre quinti, che però non dovrebbe essere un problema raggiungere.

Tutte le diverse anime politiche del Parlamento francese sarebbero già al lavoro su un testo ormai da mesi. Macron ha fatto sapere che questo testo è atteso in Consiglio di Stato già la prossima settimana e dovrebbe poi andare in Consiglio dei ministri entro la fine dell'anno.