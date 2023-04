Macron al presidente cinese Xi a Pechino: “Conto su di te per riportare la Russia alla ragionevolezza” Nel corso della sua visita a Pechino, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto a Xi Jinping di “riportare la Russia alla ragionevolezza e tutti al tavolo dei negoziati”. Oggi vertice anche con Ursula von der Leyen.

A cura di Ida Artiaco

"So che potrò contare su di Lei per riportare la Russia alla ragionevolezza e tutti al tavolo dei negoziati". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, si è rivolto a Xi Jinping che lo ha accolto oggi a Pechino per un incontro bilaterale. Al centro del vertice, anche e soprattutto il tema della pace in Ucraina.

Macron è stato accolto nella capitale cinse dal suo omologo Xi Jinping su un lungo tappeto rosso e con l'inno francese in piazza Tiananmen, prima di dirigersi insieme al Palazzo del Popolo e dopo essere stato ricevuto dal premier Li Qiang.

Poco prima dell'incontro, Macron aveva pubblicato un messaggio in cinese su Twitter: "La Cina ha un ruolo vitale per la costruzione della pace. Avrò anche scambi con il presidente Xi Jinping su argomenti come affari, clima, biodiversità e sicurezza alimentare", prosegue il messaggio, anticipando i temi di discussione dell'incontro con il presidente cinese.

Proprio sulla questione ucraina, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, Xi avrebbe risposto all'appello di Macron affermando che "il mondo sta attraversando oggi profondi cambiamenti storici: Cina e Francia, quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e grandi Paesi indipendenti, nonché strenui promotori della multipolarizzazione e della democratizzazione delle relazioni internazionali, hanno la capacità e la responsabilità di superare le differenze". Entrambi hanno infine chiesto colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina "il prima possibile".

L'agenda del presidente cinese è molto fitta. Dopo Macron, è in programma nel pomeriggio anche un bilaterale con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Gli incontri di oggi arrivano dopo la visita di Xi a Mosca dove ha ribadito al presidente russo Vladimir Putin la cooperazione tra Cina e Russia nei settori del commercio, dell'energia e dell'alta tecnologia, pur non condannando mai apertamente l'invasione dell'Ucraina.