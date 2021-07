Luxottica, multa da 125 milioni per i prezzi degli occhiali in Francia L’Autorità Garante della Concorrenza francese ha inflitto una sanzione di oltre 125 milioni a Luxottica per aver “imposto” in Francia, “agli ottici, i prezzi al dettaglio e per aver impedito loro la vendita su internet”. Anche LVMH e Chanel sono stati multati rispettivamente di 500.000 euro e 130.000 euro, il primo per gli stessi motivi dell’azienda italiana, il secondo per il solo divieto di vendita online.

A cura di Biagio Chiariello

I prezzi di vendita degli occhiali prodotti da Luxottica sono finiti nel mirino dell'Autorità francese per la concorrenza che ha comminato una multa da oltre 125 milioni di euro all'azienda italiana. L'antitrust l'ha sanzionato per aver "imposto" in Francia, "agli ottici, i prezzi al dettaglio e per aver impedito loro la vendita su Internet". Anche Lvmh e Chanel sono stati multati rispettivamente di 500.000 e 130.000 euro, il primo per gli stessi motivi di Luxottica, il secondo per il solo divieto di vendita online. Si tratta di pratiche "scorrette" che hanno comunque colpito "grandi marchi nazionali" di ottica come Alain Afflelou, Krys, Grandvision o Optical Center, ha spiegato l'Antitrust.

Perché Luxottica è stata multata in Francia

Luxottica "tra il 2005 e il 2014 diffondeva ai distributori prezzi ‘consigliati' e li incoraggiava a mantenere un certo livello di prezzo al dettaglio per i suoi prodotti" per gli occhiali Chanel, Ray Ban, Oakley, Prada, Burberry, Bulgari, Dolce & Gabbana, Armani, Michael Kors, Miu Miu, Ralph Lauren. Inoltre ha concluso contratti di distribuzione "interpretati come divieto di sconti e promozioni nella vendita al dettaglio" e "ha imposto ai distributori restrizioni per la pubblicita' sui prezzi, monitorandoli"; "gli ottici che si ostinano a ignorare i messaggi di Luxottica hanno subito misure di ritorsione", ha affermato l'Antitrust, aggiungendo che i contratti di licenza e rivendita "vietavano la vendita online di occhiali da sole e montature da vista" conclude l'Antitrust transalpina.