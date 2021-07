A preoccupare la Florida è l'uragano Elsa che ha già raggiunto la costa meridionale di Cuba sradicando alberi, provocando danni alle abitazioni e alle strade. La tempesta ha portato forti piogge nel centro di Cuba causando anche allagamenti e frane. L'uragano raggiungerà nuovo vigore quando si sposterà sul Golfo del Messico sudorientale per poi toccare la Florida tra la giornata di martedì e mercoledì. Diverse le abitazioni evacuate in via preventiva per limitare ripercussioni sulla popolazione.

Elsa è stato il primo uragano della stagione atlantica ed è la terza tempesta che nel 2021 potrebbe rappresentare una minaccia per la costa degli Stati Uniti. Il Presidente Joe Biden ha dichiarato nel frattempo lo stato di emergenza per la Florida in attesa della tempesta. L'Agenzia Federale, dunque, potrà coordinare tutti gli sforzi riguardanti i soccorsi in caso di catastrofe in 15 contee nel sud dello Stato. L'allarme persiste in particolare per brevi tornado che potrebbero causare la maggior parte dei danni sul suolo statunitense. Attesi interruzione di corrente e blackout.

L'uragano Elsa ha per ora causato danni nei Caraibi. Una persona è morta sull'isola di Santa Lucia mentre altre due nella Repubblica Dominicana. Altre due persone sono state uccise in un incidente nella Repubblica Dominicana. I forti venti hanno causato anche il crollo di un muro a Bahoruco, provocando così la morte di una 15enne e uccidendo una 75enne. Più di 180mila persone sono state evacuate a Cuba per timore della tempesta e di inondazioni che potevano colpire il centro dopo aver danneggiato diverse località dei Caraibi. Circa 23mila sfollati si sono affidati a strutture governative in attesa di veder passare la tempesta.