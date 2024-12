video suggerito

L'Ucraina incassa altri 2,5 miliardi da Biden e fa infuriare Musk: "Zelensky più grande campione di furti" "Zelensky ha messo a segno una delle più grandi rapine di denaro di tutti i tempi" ha affermato il magnate vicino a Trump dopo il nuovo pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari per l'Ucraina disposto da Biden prima di lasciare la Casa Bianca.

A cura di Antonio Palma

In vista dell'addio alla Casa Bianca e dell'arrivo di Trump, il Presidente Usa Biden ha disposto un altro corposo piano di aiuti all'Ucraina da ben 2,5 miliardi di dollari facendo infuriare Elon Musk che senza mezzi termine ha definito Zelensky "il più grande campione di furti di tutti i tempi". Il magnate, punto di riferimento della nuova amministrazione Usa di Trump, del resto non è nuovo a bordate contro il Presidente ucraino e ad affermazioni che contestano le spese sostenute dagli Stati Uniti nella guerra contro la Russia.

Una posizione condivisa in parte anche dallo stesso Trump che già in passato aveva definito Zelensky il "miglior imbonitore", sottolineando che ogni visita o colloquio in Usa si conclude con aiuti multimiliardari da parte di Washington. In realtà proprio le affermazioni di Trump avrebbero spinto Biden a varare una serie di provvedimenti a favore di Kiev prima della fine del suo mandato.

"Ho dato istruzioni alla mia amministrazione di incrementare l'assistenza a Kiev il più rapidamente possibile. Oggi sono orgoglioso di annunciare quasi 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall'aggressione russa", ha sottolineato Biden. Il Presidente uscente aveva già annunciato che avrebbe sostenuto l'Ucraina fino all'ultimo giorno in modo da garantire il sostegno finanziario anche per il prossimo anno e dare il tempo all'Ucraina di adeguarsi gradualmente al cambio di strategia della nuova amministrazione Usa.

L'imponente provvedimento da 2,5 miliardi di dollari del resto era stato chiesto da tempo da Zelensky parlando di "un momento decisivo" della Guerra perché Mosca sta "intensificando i suoi attacchi". L'ultimo pacchetto di aiuti di Biden prevede 1,25 miliardi di dollari dalle riserve del Pentagono e altri 1,22 miliardi stanziati attraverso la Ukraine Security Assistance Initiative.

Nel complesso provvedimento prevista la fornitura di ogni tipo di arma e scorte come droni, munizioni per lanciarazzi multipli Himars, missili a guida ottica, sistemi anticarro, munizioni aria-aria e pezzi di ricambio per veicoli terrestri. Una strategia fortemente contestata da Trump e dallo tesso Musk che aveva già affermato che "I soldi non aiutano l'Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l'Ucraina. Il problema è che prolungare la guerra provoca la morte dei migliori giovani dell'Ucraina".