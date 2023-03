L’Ucraina festeggia il primo giorno di primavera: “Siamo sopravvissuti all’inverno di terrore di Putin” L’1 marzo l’Ucraina celebra l’arrivo della primavera e la fine del lungo inverno che ha costretto migliaia di cittadini al freddo dopo che i raid russi hanno messo in ginocchio le infrastrutture energetiche.

A cura di Chiara Ammendola

Giallo e azzurro. Sono i colori dell'Ucraina, ma anche quelli della primavera, il cui arrivo è stato festeggiato oggi dal popolo ucraino. L'1 marzo rappresenta una rinascita, più simbolica che climatica al momento, che segna la fine del lungo inverno di terrore al quale sono stati costretti i tanti rimasti nel paese dopo l'inizio dell'invasione russa.

Lo scorso autunno infatti i raid russi hanno iniziato a prendere di mira le infrastrutture energetiche ucraine mettendo a rischio la fornitura di gas e lasciando i cittadini di tutto il paese di fronte a blackout e all'assenza di riscaldamento e acqua corrente. Mentre sul campo di battaglia, le truppe hanno combattuto a temperature ben al di sotto dello zero. Una situazione che aveva messo in allarme anche l'Organizzazione mondiale della sanità che aveva parlato di rischio di sopravvivenza per la popolazione ucraina.

Lo scorso venerdì ha segnato un anno dall'inizio del conflitto che ha costretto milioni di persone a lasciare l'Ucraina e ha provocato centinaia di vittime, molte delle quali tra le fila dei combattenti russi. Il lungo inverno di terrore di Putin, così come lo hanno soprannominato le forze ucraine, ha infatti decimato le truppe di Mosca mettendo sottolineando ancora una volta la resistenza ucraina.

First Day of Spring in Ukraine (Christopher Miller)

Ed è di resistenza che ha parlato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del 24 febbraio, ricordando questa data come "il giorno più lungo della nostra vita" e "il giorno più difficile della nostra storia moderna". “Nonostante il freddo, l'oscurità e gli attacchi missilistici, l'Ucraina ha perseverato e ha sconfitto il suo terrore invernale”, ha scritto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba su Twitter.

Anche il ministro della Difesa Oleksii Reznikov ha accolto la primavera come una nuova stagione piena di speranza. "Volevano congelarci e gettarci nell'oscurità – ha twittato – siamo sopravvissuti!". Anche le guardie di frontiera di stato dell'Ucraina si sono unite alla celebrazione, scrivendo su Telegram che il nuovo mese simboleggia una rinnovata speranza e "l'inizio di una nuova vita".