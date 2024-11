L’Ucraina colpisce la Russia, intenso attacco con droni: impresa industriale in fiamme a Kaluga L’attacco dei droni ucraini ha innescato un incendio in una fabbrica nella città russa di Kaluga. Segnalati raid anche nelle di Bryansk e Kursk. L’UE intanto denuncia: “Mosca arruola stranieri per continuare ad attaccare Kiev”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Durante la notte, le regioni russe di Bryansk, Kaluga e Kursk sono state bersaglio di un intenso attacco con droni ucraini. Secondo immagini verificate da Reuters, un drone ha colpito Kaluga, causando un incendio in un "impianto industriale". Lo ha detto il governatore, Vladislav Shapsha. Fonti dei servizi segreti ucraini affermano invece che ad essere colpito è stato un deposito di petrolio.

Shapsha ha specificato che tre droni sono stati abbattuti, ma i detriti sono finiti sull'impresa industriale. Non si registrano comunque vittime. Il ministero della Difesa russo ha anche comunicato che 23 droni nemici sono stati abbattuti durante l'operazione.

Una fonte dell'intelligence militare di Kiev ha poi rivendicato i raid, parlando con l'agenzia Ukrinform. La stessa fonte riporta che una serie di deflagrazioni seguite da un incendio ha interessato l’impianto colpito, un deposito di petrolio della Kaluganafteprodukt Jsc, "coinvolta nel supporto all’aggressione armata russa contro l’Ucraina".

L'esercito russo ha poi fatto sapere di aver intercettato e distrutto otto missili balistici lanciati delle forze armate ucraine e sei bombe aeree guidate Jdam nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto otto missili balistici, sei bombe aeree guidate Jdam di fabbricazione statunitense e 45 droni", si legge nella nota.

È invece di almeno 23 persone questa mattina il bilancio dell'attacco russo a Kharkiv. Lo riferisce il governatore dell'oblast, Oleh Syniehubov, su telegram come riporta il Guardian, precisando che il bombardamento è avvenuto nella parte centrale della città ucraina: 14 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale.

"Mosca arruola stranieri per continuare ad attaccare Ucraina"

La Russia "sta arruolando cittadini stranieri per combattere in Ucraina, non solo provenienti dalla Corea del Nord", sono le parole del portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Peter Stano, nel corso del briefing quotidiano con la stampa, a Bruxelles, spondendo a una domanda sulle notizie rivelate dal Financial Times sul reclutamento da parte di Mosca di centinaia di yemeniti.

"In effetti, siamo consapevoli che la Russia, nella sua guerra di aggressione illegale contro il popolo ucraino, sta anche arruolando e ricevendo l'aiuto di cittadini stranieri. Più recentemente, lo ha fatto con i soldati della Corea del Nord, ma ci sono stati casi precedenti in cui ha assunto cittadini di altri Paesi", ha detto Stano. "Non posso entrare nei dettagli del tipo di informazioni che gli Stati membri dell'Ue hanno su questo, ma sappiamo che à uno dei modi in cui la Russia opera e una delle modalità tramite cui sta ottenendo la manodopera necessaria per continuare l'aggressione illegale contro il popolo ucraino", ha concluso.