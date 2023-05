Los Angeles, 17enne si arrampica su un ponte per girare un video social ma cade e muore Il giovane è morto dopo essere precipitato dal ponte della 6th Street mentre si arrampicava su uno dei suoi emblematici archi e, contemporaneamente, tentava di fare un video.

A cura di Davide Falcioni

Un diciassettenne di Los Angeles, negli Stati Uniti, è morto dopo essere precipitato dal ponte della 6th Street mentre si arrampicava su uno dei suoi emblematici archi e, contemporaneamente, tentava di fare un video della sua acrobazia da pubblicare sui social network. È successo sabato. La polizia ha trovato il ragazzo sul viadotto intorno alle 2. Il giovane, di cui non è stata resa nota l'identità. è stato poi trasportato in ospedale e dichiarato morto. Lo riporta l'Associated Press.

Stando a quanto accertato l'adolescente è scivolato mentre "si arrampicava su uno degli archi del ponte per pubblicare, a quanto pare, un video sui social media", ha detto martedì il capo della polizia di Los Angeles Michel Moore. "Quel luogo ha generato un grande orgoglio a Los Angeles, ma, purtroppo, è anche servito da sfondo per tragedie come questa", ha aggiunto Moore.

Non è infatti la prima volta che si verifica un dramma del genere. Il ponte da 588 milioni di dollari, inaugurato a luglio, è stato chiuso più volte a causa di episodi di vandalismo e acrobazie. Nel suo primo anno di vita l'infrastruttura ha attirato folle e grande interesse, anche da parte di alcuni alla ricerca di brividi pericolosi. Diversi i TikToker che si sono filmati mentre si arrampicavano sugli archi del viadotto. A gennaio, un uomo è morto durante le riprese non autorizzate di un video musicale.