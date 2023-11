Lontre mordono 12 volte un uomo in un lago della California: “L’esperienza più brutta della mia vita” Matt Leffers ha raccontato in un’intervista di essere stato attaccato dalle lontre mentre nuotava in un lago della California. A salvarlo è stata sua moglie, intervenuta a bordo di un pedalò.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo ha raccontato di essere stato morso almeno 12 volte dalle lontre mentre nuotava in uno dei Serene Lakes nella contea di Placer, nella California della nord, il 2 settembre scorso. Matt Leffers, questo il nome del nuotatore, ha spiegato in un'intervista che per salvarlo è dovuta intervenire sua moglie che lo ha raggiunto con un pedalò e lo ha accompagnato in ospedale con una gamba ferita e ricoperta di sangue. Il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California ha dichiarato che alcuni funzionari sono già al lavoro per elaborare una strategia per gestire la presenza del predatore.

L'attacco ai Serene Lakes della California

A riportare il racconto di Leffers è Krca, la testata giornalista di Sacramento che lo ha intervistato a un mese dall'attacco. La famiglia dell'uomo possiede nei pressi di uno dei Serene Lakes una baita da circa 30 anni. Come è solito fare, lo scorso 3 settembre Leffers si è tuffato nel lago ma, ad un certo punto, ha sentito qualcosa morderlo al polpaccio.

"Ho iniziato a nuotare velocemente, ma c'era una lontra che è spuntata di fronte a me, e poi sono stato morso ancora", ha ricordato nell'intervista: "Questi animali sono così aggressivi che mi sentivo come se volessero uccidermi". Vedendolo in difficoltà, sua moglie lo ha raggiunto in pedalo e lo ha accompagnato in ospedale dove i medici hanno riscontrato 40 ferite. "Questa è stata di gran lunga l'esperienza più terrificante che abbia mai avuto in vita mia", ha dichiarato Leffers.

"Le lontre difendono il loro territorio se si sentono minacciate"

I giornalisti di Kcra hanno contattato il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California per avere conferme e chiarimenti sull'attacco di settembre. Il portavoce Peter Tira gli avrebbe raccontato di un altro episodio analogo, che risale allo scorso luglio, e di altre aggressioni ai danni di cani nella zona di Redding.

"Normalmente non attaccano le persone o gli animali più grandi", ha spiegato Tira, "tuttavia, difendono il loro territorio se si sentono minacciate, sia che si tratti di una minaccia reale o percepita". Gli attacchi contro le persone, comunque, sono molto rari, ma essendo la lontra una specie predatrice ha denti molto affilati.

Alcuni biologi si sono recati nella zona dei laghi la scorsa estate e, secondo loro, l'elevata presenza di lontre è dovuta all'alta concentrazione di pesce. Nei giorni scorsi il Dipartimento ha rassicurato la comunità dei Serene Lakes comunicando che alcuni funzionari sono già al lavoro per dare una dimensione al fenomeno, così da poter poi elaborare una strategia.