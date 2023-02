Londra valuta quali jet dare all’Ucraina: “Ma è soluzione da tempi lunghi”. Zelensky incontra Re Carlo Il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha incontrato il premier inglese Rishi Sunak, a cui ha chiesto “jet da combattimento per sconfiggere la Russia”, e Re Carlo III a Buckingham Palace: “Grande onore incontrarla”.

Giornata impegnativa oggi per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita a Londra. Dopo aver incontrato il premier Rishi Sunak, è stato ospite di Re Carlo III a Buckingham Palace.

Con il primo ministro il numero uno Kiev ha parlato in particolare della richiesta di jet inglesi destinati ad aiutare le sue truppe per cercare di "sconfiggere la Russia". Richiesta che sempre Zelensky ha rilanciato dinanzi al Parlamento di Westminster e indirizzata a tutti gli alleati occidentali.

Al tal proposito, Sunak ha incaricato il ministro della Difesa, Ben Wallace, di esaminare quali jet da combattimento il Regno Unito "possa fornire potenzialmente all'Ucraina". Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street nel pomeriggio, precisando tuttavia che l'ipotesi d'inviare ipotetici jet militari all'Ucraina rappresenta "una soluzione da tempi lunghi".

Carlo III, invece, accogliendo Zelensky a Buckingham Palace gli ha espresso la propria preoccupazione "per lei e per il suo Paese". "La ringrazio molto", ha risposto il leader ucraino, che indossava sempre la sua tenuta verde militare al cospetto di Carlo invece in giacca e cravatta.

Nello scambio di convenevoli Zelensky ha detto che per lui era un "grande onore" incontrare il sovrano e lo ha ringraziato per aver trovato tempo per il colloquio. In tutto il faccia a faccia tra i due è durato circa mezzora. Il leader ucraino ha anche espresso a Carlo III tutta la sua gratitudine per "la calorosa accoglienza e per il sostegno ai cittadini ucraini" che in fuga dalla guerra sono stati accolti nel Regno Unito.

Il presidente dopo aver lasciato il Palazzo ha visitato le truppe ucraine che vengono addestrate dall'esercito britannico nel sud-est dell'Inghilterra per poi partire alla volta di Parigi dove è previsto l'incontro col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Domani, invece, Zelensky dovrebbe avere un incontro bilaterale con Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.