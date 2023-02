Zelensky a Londra: “Putin è il male, e perderà: dateci aerei da guerra per proteggerci” Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Londra, dove ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak e ha tenuto un discorso dinanzi al Parlamento: “Grazie per il vostro supporto: Putin è il male e perderà”.

A cura di Chiara Ammendola

È iniziato tra gli applausi il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento britannico riunito al gran completo nella storica Westminster Hall per un primo saluto nell'ambito della visita odierna a sorpresa del presidente ucraino nel Regno Unito.

Tanti gli argomenti toccati dal leader ucraino che ha chiesto aerei da guerra per poter proteggere la libertà e soprattutto ha ringraziato il governo britannico per il supporto: lo ha ringraziato per essere stato "al fianco dell'Ucraina dal giorno uno" della guerra contro la Russia, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida. Ha quindi elogiato personalmente l'ex premier Boris Johnson, presenta in sala, rivolgendosi a lui con il suo primo nome – "Boris" – ed esaltandone la leadership come decisiva per Kiev.

Infine ha ribadito la volontà di portare dinanzi alla giustizia internazionale Vladimir Putin e i responsabili russi, additandoli ripetutamente come "il male", e ha poi insistito sulla necessità di mettere fine "all'impunità" di Mosca e d'imporle in futuro di pagare per la ricostruzione dell'Ucraina. "La libertà – ha detto – vincerà e la Russia perderà".