Londra, panico a Oxford Street: in centinaia assaltano i negozi dopo un trend su TikTok Centinaia di ragazzi si sono scontrati con la polizia inglese dopo alcune rapine avvenute nella strada dello shopping londinese di Oxford Street. I giovani sarebbero stati incentivati da alcuni video su TikTok.

A cura di Gabriella Mazzeo

Apparentemente aizzati da alcuni video TikTok che li incoraggerebbero a rubare nei negozi di Oxford Street a Londra. Nella mattinata odierna, alcuni ragazzini si sono resi protagonisti di uno scontro con la polizia inglese dopo aver provato a rubare in massa in alcuni negozi della città. Un'emergenza ormai tanto diffusa da richiedere l'intervento anche della ministra dell'Interno Suella Braverman che ha chiesto di rintracciare e "sbattere in galera" tutti i responsabili. "Qui – ha affermato – non deve accadere quanto vediamo in alcune città degli Usa"

La reazione delle forze dell'ordine è stata immediata e si sono verificati diversi scontri con la folla di adolescenti. Non si tratterebbe in realtà del primo episodio: la ministra dell'Interno è infatti intervenuta per condannare i furti dopo diversi sconti con la polizia avvenuti nei giorni scorsi.

i disordini a Londra

Le immagini diffuse online sembrano raccontare una rivolta sedata con violenza. Non sembrerebbe, insomma, la conseguenza di un trend di TikTok. Gli arresti continuano a susseguirsi con il passare delle ore. Bersaglio dei furti, alcuni negozi di alta moda di Londra nelle principali vie dello shopping della città. I giovani coinvolti finora sarebbero centinaia. Un altro episodio simile si è registrato proprio stamani a Southend, in Essex. Anche qui, la polizia ha dovuto disperdere i ragazzi che erano scesi in strada per la rapina.

Le forze dell'ordine inglesi stanno setacciando i social network per capire da dove sia partito il trend di TikTok che in questi giorni ha portato centinaia di ragazzi in strada, causando i violenti scontri con la polizia. Le autorità sono sulle tracce degli inventori dell'ultima tendenza social e di tutti i responsabili inquadrati da telecamere di sicurezza che non sono stati ancora fermati. La ministra dell'Interno ha fatto sapere che le indagini non si fermeranno fino a quando tutti i partecipanti ai furti nelle attività commerciali non saranno stati puniti.