Londra, gaffe al funerale in chiesa: donna si collega completamente nuda in videochiamata e si depila La donna si era collegata per partecipare ad una cerimonia funebre in corso a Londra. Era convinta di aver disattivato la webcam. Dopo essersi spogliata, ha così proseguito nelle sue azioni, inclusa la depilazione. Sotto gli occhi imbarazzati di parenti e altre persone presenti in chiesa…

A cura di Biagio Chiariello

Una donna si è collegata in videochiamata coi parenti durante un funerale a Londra mentre era completamente nuda.

Come ricostruisce il Daily Mail, dopo aver aperto la finestra dell'applicazione Zoom in modo da poter visualizzare lo streaming della funzione (dedicata ad un suo parente, padre di tre bambini, morto dopo una lunga battaglia contro il cancro) mentre si lavava, non si sarebbe accorta di aver acceso la telecamera, trasmettendo inavvertitamente se stessa ad altri utenti collegati in quel momento.

Dopo essersi spogliata, ha così proseguito nelle sue azioni, inclusa la depilazione.

Da allora il filmato dell’imbarazzante incidente è diventato virale dopo essere stato ripetutamente condiviso su WhatsApp. E anche la trasmissione radiofonica australiana The Kyle and Jackie O Show ne ha parlato: "Rivolgiamo un pensiero a questa povera donna… qualcuno è morto nella sua famiglia e lei sarebbe voluta andare alla veglia funebre. Non ha potuto partecipare al funerale", ha detto il conduttore Kyle Sandilands. "Qualcuno ha pensato a Zoom per le persone che non potevano partecipare alla funzione. Sfortunatamente, la donna era un po' in ritardo, quindi ha iniziato a guardare lo streaming mentre era sotto la doccia…".

Non è comunque la prima a spogliarsi accidentalmente durante una call su Zoom. Nel 2021 un noto deputato canadese , William Amos di 46 anni, era apparso nudo per pochi istanti davanti alla webcam durante una riunione della Camera dei Comuni. “La mia webcam è rimasta accesa erroneamente mentre mi stavo rivestendo dopo essere rientrato dal jogging. Chiedo scusa ai miei colleghi della Camera“, aveva spiegato

E lo stesso anno, l'agente immobiliare Damian Mlotkowski era impegnato in una riunione coi colleghi quando suo marito James Bowers è entrato nella stanza nudo, dopo aver fatto la doccia.