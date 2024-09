video suggerito

Lo zoo che ha dipinto cani Chow Chow per farli sembrare dei panda: "Nessun inganno, nostra specialità" Nonostante le lamentele di alcuni visitatori, il direttore dello zoo cinese assicura che non c'è nessun intento di ingannare i clienti. "Sono solo cani Chow Chow dipinti come panda, perché questa è una delle nostre attrazioni principali".

A cura di Antonio Palma

Uno zoo privato cinese è balzato agli onori della cronaca nei giorni scorsi dopo che diversi visitatori hanno scoperto che avevano dipinto dei cani di razza Chow Chow facendoli sembrare dei panda. I cani dipinti per assomigliare all'amato animale nazionale cinese sono apparsi in un video girato da un visitatore dello zoo di Shanwei, nella provincia meridionale del Guangdong e ben presto sono diventati virali online scatenando miglia di commenti sui social.

Nonostante le lamentele di alcuni visitatori, che forse pensavano di trovarsi davanti a dei veri panda, il direttore dello zoo protagonista del video pubblicato lunedì su Douyin, la versione cinese di TikTok, assicura che non c’è nessun intento di ingannare i clienti. “Sono solo cani Chow Chow dipinti come panda, perché questa è una delle nostre specialità” ha spiegato l’uomo all'emittente statale Sichuan Observation, assicurando che sul recinto c’è un cartello che chiarisce.

"Come potete vedere dal nostro nome, che recita ‘Il paradiso degli animali strani e dei teneri animali domestici siamo specializzai in queste cose” ha detto all'emittente statale Sichuan Observation il direttore dello zoo, assicurando che il colorante utilizzato è sicuro e non tossico per gli animali.

In una foto condivisa sempre sui social media, in effetti si possono vedere i cani bianchi e neri in un recinto accanto a un cartello che dice "cani dipinti" e spiega: “Ci chiamiamo Panda Dogs, un cane domestico che sembra un panda, dipinto. Siamo gentili, intelligenti, amichevoli, carini e adorabili!" aggiunge il cartello.

Del resto non è la prima volta che in Cina i cani Chow Chow vengono dipinti in modo da sembrare dei panda. Era accaduto ad esempio nel maggio scorso nella provincia di Jiangsu. Anche in quel caso erano nate polemiche e lo zoo aveva chiarito che sui biglietti erano indicati come "cani panda". Addirittura in Cina vi sono negozi che forniscono anche il servizio di tintura dei cani da compagnia trasformandoli in cani panda.