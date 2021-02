Una diatriba tra inquilino e padrone di casa ha rischiato di finire in tragedia quando al culmine dell'ennesima lite il secondo ha preso una ruspa e ha demolito l'abitazione con l'altro ancora dentro. L'assurdo episodio è andato i scena nella cittadina tedesca di Gerolstein, nel nord del land della Renania-Palatinato, dove ora la polizia ha avviato le indagini sull'accaduto. Il fatto venerdì scorso quando il proprietario di casa, che stava facendo dei lavori su un terreno confinante con la casa, si è messo al volante di un ruspa ferma e si è scagliato contro la sua stessa abitazione dove però all'interno c'era ancora l'inquilino.

Al termine della sfuriata il proprietario ha parzialmente demolito l'edificio come mostra una foto diffusa dalla stessa polizia locale che è dovuta intervenire sul posto. La casa unifamiliare è ancora i piedi ma è stata così gravemente danneggiata da essere considera ormai inagibile. Un intero muto infatti è venuto giù così come parte del tetto. Dopo i primi colpi dell'escavatore l'inquilino fortunatamente è riuscito a scappare e non è rimasto ferito ma ora è senza casa. Al momento non si sa cosa esattamente abbia fatto scattare il folle gesto del proprietario di casa ma il sospetto è che abbia così deciso di sfrattare a modo suo l'inquilino

"Per me questo è chiaramente un tentato omicidio ed è così che dovrebbe essere punito ", ha dichiarato Alfred Mertes, sindaco di Gerolstein-Michelbach raccontando che l'uomo già in passato aveva avuto problemi con altri concittadini dopo aver acquistato la casa nel luglio 2020. "Secondo quanto sappiamo finora c'è almeno il sospetto dei reati di violenza e danni alle cose dell'inquilino", ha detto lunedì un portavoce della polizia, aggiungendo: "informazioni sulla possibilità di prendere in considerazione ulteriori reati possono essere fornite solo una volta che i fatti siano stati sufficientemente chiariti".