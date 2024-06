video suggerito

L’Isis minaccia di lanciare droni-bomba sulla folla alle Olimpiadi di Parigi L’Isis ha lanciato un appello ai “lupi solitari” presenti sul territorio francese affinché effettuino attacchi con droni durante lo svolgimento delle Olimpiadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

A un mese e mezzo dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi sulla rassegna sportiva incombe, ancora una volta, la minaccia di un attacco terroristico da parte di miliziani dello Stato Islamico. I leader dell'Isis infatti hanno lanciato un appello ai "lupi solitari" presenti sul territorio transalpino affinché effettuino attacchi con droni durante lo svolgimento delle competizioni.

La minaccia di bombardare la capitale francese è stata pubblicata su un sito web collegato al gruppo islamico radicale. Il portale ha diramato un'immagine simulata di un uomo che pilota un drone che trasporta un pacco con l'etichetta "regalo" sopra una grande folla con la Torre Eiffel sullo sfondo. La didascalia recita: "Le Olimpiadi dei lupi solitari sono iniziate per volontà di Allah (Dio)". L'organizzazione terroristica non ha mai nascosto il suo desiderio di scatenare un massacro in occasione dei Giochi estivi di luglio.

L'appello a commettere attentati a Parigi è stato lanciato dal progetto al-Raud, che Europol ha precedentemente descritto come una piattaforma di streaming video per il reclutamento di miliziani dell'Isis. Il sito attribuisce il post alla Al-Adiyat Media Foundation, descritto dagli investigatori come un gruppo pro-Isis che ha ripetutamente ordinato omicidi e chiesto la distruzione di chiese in tutto il mondo.

Quella di oggi non è la prima minaccia dell'Isis riguardante eventi sportivi: lo scorso 30 marzo infatti il media Sarh al-Khilafah, affiliato allo Stato Islamico, aveva pubblicato un'immagine in cui invitava a lanciare attacchi contro le persone che si trovavano nell'Allianz Arena, a Monaco, per assistere alla partita tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il 9 aprile – attraverso la fondazione Al Azaim – l’Isis aveva inoltre minacciato di colpire i quattro stadi che avrebbero ospitato il girone di andata dei quarti di finale di Champions League. Gli impianti nel mirino erano stati mostrati in un’immagine pubblicata sui social e si tratta degli stadi di Madrid, Londra e Parigi.